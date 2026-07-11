Dpc: temporali intensi sul Nord, allerta arancione in Lombardia

Milano, 11 lug. (askanews) – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra o precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, temporali anche di forte intensità su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per la giornata di oggi, sabato 11, è stata valutata allerta arancione su settori della Lombardia e allerta gialla su gran parte del Nord Italia e sulle Marche. Per la giornata di domani, domenica 12 luglio, allerta gialla per rischio temporali sulla provincia autonoma di Trento.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.