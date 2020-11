Dpcm, il sindaco di Milano Sala: Mi ha chiamato il sindaco De Magistris preoccupato per Napoli e la Campania

“Mi ha chiamato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, stupito del fatto che, vista la situazione di Napoli e della Campania, il governatore De Luca pensava ad un lockdown, sono state chiuse le scuole e invece si trovano in una zona gialla. A volte a complicare eccessivamente le cose, non si raggiunge l’obiettivo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video messaggio postato su Facebook e destinato ai milanesi. “Non siamo tutti maestri, questo è sicuro – ha aggiunto Sala – però io ho sempre gestito la complessità nella mia vita professionale e credo che ci siano momenti in cui è meglio lavorare su sistemi più semplici e lavorare su messaggi più unificanti”, ha concluso il primo cittadino di Milano, facendo riferimento al Dpcm che entrerà in vigore domani.