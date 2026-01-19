DR Automobiles Groupe chiude un 2025 da record e consolida i 20 anni del gruppo

MACCHIA D’ISERNIA (ITALPRESS) – Il gruppo DR ha chiuso il 2025 con 34.286 immatricolazioni complessive. DR Automobiles Groupe offre al mercato tutte le tecnologie disponibili: benzina, benzina/GPL, diesel, full hybrid, plug-in hybrid e full electric.

Ma quella dell’alimentazione bi-fuel è stata una scelta precisa, sostenuta sin dall’inizio, attraverso il sistema Thermohybrid, e ampiamente ripagata dal mercato. Infatti, l’80% dell’immatricolato complessivo del gruppo è rappresentato da modelli bi-fuel benzina/GPL.

Non a caso due modelli sono presenti nella Top 10 italiana delle auto alimentate a GPL, DR 5.0 e DR 6.0. Il fatturato cumulato di tutte le aziende del gruppo fa registrare la cifra record di 1,3 miliardi di euro. Si tratta di un risultato importante che testimonia il consolidamento del gruppo in 20 anni di presenza sul mercato. Inoltre, nell’anno appena terminato, il gruppo DR si è prevalentemente concentrato su strategie di sviluppo e sui processi di omologazione Euro 7.

Ha letteralmente rivoluzionato il post-vendita con un management completamente nuovo e sviluppato un nuovo sistema operativo per la gestione dei ricambi. E’ stato realizzato un nuovo impianto automatizzato, che va ad affiancarsi a quello preesistente, inaugurato soltanto due anni fa.

Attualmente DR Automobiles Groupe gestisce 6 brand (EVO – DR – Sportequipe – Tiger – ICH-X – Birba) per un totale di 23 carline. Il network di vendita italiano conta complessivamente 412 dealer e 421 centri di assistenza. Nel 2026 è previsto un potenziamento del mercato estero.

E’ stata creata una divisione specifica che dopo Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, gestirà l’atterraggio in Belgio, Francia e Germania.

