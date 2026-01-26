DR Automobiles Groupe e Chery rafforzano e ampliano la loro partnership

ROMA (ITALPRESS) – DR Automobiles Groupe e Chery hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione, rinnovando e rafforzando una partnership strategica in essere da oltre due decenni.

Il contratto aggiornato conferma che Chery continuerà a fornire modelli selezionati a DR Automobiles Groupe, che saranno commercializzati con i marchi DR. Grazie a questo accordo rinnovato, DR Automobiles Groupe e Chery continueranno a concentrarsi sul miglioramento dell’eccellenza dei prodotti, sul rafforzamento della loro offerta competitiva e sulla creazione di un valore sempre maggiore per i clienti.

L’accordo consentirà inoltre a ciascuna delle due società di esplorare autonomamente ulteriori opportunità commerciali, anche all’interno del mercato italiano, nello spirito di reciproco rispetto, trasparenza e leale concorrenza che da sempre caratterizza il rapporto tra DR Automobiles e Chery. Ciò include, in modo indipendente, l’ingresso del marchio Chery nel mercato italiano con un portafoglio di modelli diversi attraverso una rete dedicata di nuova costituzione.

