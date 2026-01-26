DR Automobiles Groupe, si rinnova l’accordo commerciale con Chery

DR Automobiles Groupe e Chery firmano un nuovo accordo di cooperazione, rinnovando e rafforzando una partnership strategica in essere da oltre due decenni. Il contratto aggiornato conferma che Chery continuerà a fornire modelli selezionati a DR Automobiles Groupe, che saranno commercializzati con i marchi DR. Grazie a questo accordo rinnovato, DR Automobiles Groupe e Chery continueranno a concentrarsi sul miglioramento dei prodotti e sul rafforzamento della loro offerta. L’intesa consentirà inoltre a ciascuna delle due società di esplorare autonomamente ulteriori opportunità commerciali, anche all’interno del mercato italiano. Ciò include, in modo indipendente, l’ingresso del marchio Chery nel mercato italiano con un portafoglio di modelli distinti attraverso una rete dedicata di nuova costituzione.