Draghi a Bruxelles: La Ue perde terreno, servono enormi investimenti. Creiamo un fondo pubblico-privato

Per finanziare gli investimenti che servono alla Ue per affrontare le sfide che ha di fronte, le risorse pubbliche nazionali non saranno “mai” abbastanza, quindi occorre anzitutto “mobilitare il risparmio privato”, convogliandolo verso “investimenti produttivi”. A livello nazionale, bisogna verificare “quanto spazio” concederà il nuovo patto di stabilità per questi bisogni, mentre a livello Ue si può pensare ad un “fondo dedicato”, a un “prestito” o a “partenariati pubblici e privati”, con un ruolo della Bei. Lo ha detto l’ex presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo oggi all’Ecofin informale di Gand per discutere con i ministri, nell’ambito del suo dialogo con gli stakeholder che prepara la stesura del rapporto sulla competitività dell’Ue, commissionatogli da Ursula von der Leyen.

“Il denaro pubblico – ha affermato Draghi, secondo quanto riferiscono fonti a lui vicine – non sarà mai abbastanza”, quindi occorre pensare a “come mobilitare il risparmio in Europa, così come è stato mobilitato negli Stati Uniti e a come mobilitarlo per investimenti produttivi”. Qui, ha notato, c’è un “legame con l’Unione dei mercati dei capitali”. Quanto al denaro pubblico a livello nazionale, bisogna valutare “quanto è ampio lo spazio di bilancio per finanziare tutte queste esigenze” e quindi “quanto spazio” daranno le nuove regole sui bilanci “per finanziare queste esigenze” che l’Ue ha. Riguardo al denaro pubblico a livello dell’Ue, si può pensare ad “un fondo dedicato, o un prestito o partenariati pubblici e privati, ​​in cui la Bei avrà un ruolo da svolgere. Se fatto a livello dell’Ue”, questo darebbe “un approccio unificato a qualunque cosa intraprendiamo”.

Draghi ha invitato i ministri a guardare “ai nostri principali concorrenti e agli Stati Uniti in particolare”. Il “divario”, ha sottolineato, “è ovunque: produttività, crescita del Pil, Pil pro capite, eccetera. Perché? Vanno considerate tre serie di fatti: l’ordine economico globale in cui l’Europa ha prosperato è scosso”, perché faceva affidamento “sull’energia russa, sulle esportazioni cinesi e sulla difesa degli Stati Uniti. Questi tre pilastri sono meno solidi di prima”. Inoltre, “la velocità nell’intraprendere la transizione verde sta imponendo un senso di urgenza nel cambiare le nostre catene di approvvigionamento”. Gioca inoltre “la velocità di cambiamento impressa dall’intelligenza artificiale”.

‘Almeno 500 mld l’anno per transizione verde e digitale’ – ‘Necessarie azioni coraggiose’ Nel settore digitale, ha ricordato Draghi, “la produttività totale dei fattori è cresciuta di più negli Stati Uniti d’America. La nostra produttività sembra la stessa, ma in alcuni settori siamo poco presenti”. Ha poi fornito stime econometriche: le transizioni verde e digitale comportano “un fabbisogno stimato di almeno 500 mld all’anno, cui dobbiamo aggiungere difesa, investimenti produttivi”. Il divario “si sta ampliando, soprattutto dopo il 2010: gli Stati Uniti hanno impiegato due anni per tornare al livello di prima” della crisi finanziaria, “noi nove anni, e da allora non siamo più saliti. Il gap di investimenti è pari all’1,5% del Pil (mezzo trilione all’anno)”. Di questo differenziale, ha sottolineato, solo un terzo è “pubblico, il resto è privato, negli Stati Uniti”. Secondo le stesse fonti, dal dibattito di oggi a Gand è emerso un “forte accordo” tra ministri sulla diagnosi presentata da DRAGHI, ma anche un “sentimento condiviso sul senso dell’urgenza di agire”. Più in dettaglio, le discussioni hanno mostrato una convergenza su quali elementi sono necessari per ripristinare la competitività, come “la riduzione dei prezzi elevati dell’energia, la riduzione degli oneri normativi e il completamento di un mercato unico forte”. Dalle discussioni sono emersi, invece, “diversi punti di vista” su come affrontare la questione degli investimenti pubblici a livello nazionale e sull’impatto che le nuove regole fiscali dell’Ue avranno sullo spazio fiscale degli Stati membri. I punti di vista sono diversi anche su come il prossimo bilancio dell’Ue potrebbe essere strutturato, per sostenere gli sforzi per gli investimenti nella doppia transizione. Le discussioni aprono la strada a ulteriori contributi da parte dei ministri, secondo i quali nei mesi a venire saranno necessarie molte discussioni. DRAGHI ha concluso il dibattito sottolineando la necessità di “azioni coraggiose”, se si vogliono finanziare i costi della doppia transizione e della difesa, mantenendo i nostri modelli sociali e la coesione della società.

