Disoccupati del movimento di lotta ‘Disoccupati 7 novembre‘ in piazza questa mattina a Napoli, dove alle ore 11 è attesa la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi per la firma del “Patto per Napoli“. Le forze dell’ordine in assetto antisommossa presidiano tutta l’area intorno al Maschio Angioino dove si terrà l’incontro con il sindaco Gaetano Manfredi per la sottoscrizione dell’accordo.