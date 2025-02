Draghi e la storiella olandese della diga bucata

Fino a non molto tempo fa, era spesso citato a mò di esempio il racconto del piccolo olandese che, con un gesto istintivo salvò molte persone e tante cose. Quel piccolo, accortosi che da una diga usciva un rivolo d’acqua, pensò bene di infilare un dito nella piccola crepa, evitando così che essa si allargasse. Se non avesse fatto quel gesto, è facile immaginare l’effetto dell’acqua che ne sarebbe uscita: avrebbe allagato disastrosamente quanto era nei dintorni, provocando vittime in quantità. Nei Paesi Bassi quella leggenda fino a qualche tempo è stata un argomento trattato anche a scuola. Il fatto in sé e per sé può essere parcheggiato senza difficoltà in quella parte della memoria che custodisce altri episodi verosimili. La morale che se ne può trarre è invece attuale, rinforzata ancor più, se possibile. Il Professor Mario Draghi, economista emerito e, molto importante, di valenza riconosciuta ben oltre i confini del Paese, nel suo ultimo intervento – qualche giorno fa –

al Parlamento Europeo, ha trattato tematiche che hanno qualche riconducibilità con il racconto del piccolo dutch. È presumibile, dai toni usati da quell’ Oratore, che stesse parlando nelle vesti di docente, per l’occasione del Consulente, incaricato dalla signora Von Der Leyen di fare un foto finisch della UE. Avrebbe potuto così suggerire le iniziative che quel Parlamento avrebbe dovuto al più presto mettere in cantiere per consolidare quanto già fatto e ultimare a stretto giro l’edificio dell’ Europa Unita. Una premessa è d’obbligo: quanto ha elaborato recentemente Draghi, va a sovrapporsi, con i necessari adeguamenti, alle osservazioni che aveva iniziato a mettere nero su bianco nel corso dei vari incarichi ricoperti precedentemente. Questa la logica che sovrintende alla sua relazione: se l’ Europa vuole diventare molto simile a ciò che, in natura esiste già, ad esempio un monolite, deve realizzare quella strada già indicata a Ventotene quando fu gettattato nelle fosse predisposte, il magrone, cioé l’impasto delle sottofondamenta, realizzato con tanto sabbione e un minimo di calcestruzzo, giusto per tenere insieme il tutto. Si deve così partire dal settore Difesa, che dovrebbe essere adeguato a una realtà geopolitica che aspira a dialogare au paire con USA , Russia, Cina e, tra non molto, anche con l’India. Nello stesso tempo dovrebbe mettere a punto norme atte a regolare il settore creditizio, che allo stato, divergono tra i paesi membri, talvolta non di poco. Tutto ciò, nelle transazioni con l’estero di ciascuno stato, può rallentare non poco la tempistica dei regolamenti. Altre sono le discrasie che esistono in ambito UE: la regolazione per l’utilizzo corretto delle derrate alimentari è tra queste e non creano un problema marginale. L’ EX di tutto ciò che girava e gira intorno alla Eurotouwer di Bruxelles non ha potuto non dare un cenno al fatto che, nello svolgimento degli incarichi ricoperti in precedenza, aveva inviato a chi di competenza il suo de profundis, senza che avesse seguito per vari motivi. Probabilmente all’epoca sarebbe stato più facile arrivare a un’intesa funzionale. Oltre al racconto citato in apertura, per gli italiani c’è stata la serie televisiva “Non è mai troppo tardi”. Così ripeteva dal piccolo schermo il Maestro Manzi negli anni ’60,

nell’introdurre

la trasmissione televisiva volta all’alfabetizzazione di quella parte della popolazione che, a tempo debito, per una serie di motivi, non si era potuta sedere dietro ai banchi di scuola. Al tempo, si sentirono coinvolti in maniera particolare gli agricoltori, che questa volta, per colonna sonora del loro comportamento, useranno il motto che più spesso hanno sulle labbra:”volere è potere”. Se lo dicono loro…