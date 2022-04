Draghi positivo al Covid, quarantena in Umbria

Il premier“rimarrà qui finché sarà negativizzato dal Covid. So che non ha sintomi, mi auguro che si rimetta rapidamente perché la sua presenza a Roma è indispensabile in questo momento”. Lo dichiara, il sindaco di Città della Pieve (Pg), il paese umbro dove ilspesso trascorre i periodi di vacanza e dove è risultato positivo al Covid , asintomatico. “Perci siamo scambiati qualche messaggio di auguri su WhatsApp, come di consueto per le feste. Ma ieri mattina – racconta – evidentemente non era ancorae non ne abbiamo parlato. Gli scriverò ancora nel pomeriggio per chiedergli lo stato di salute”.