Draghi, se il vento del Nord soffia fino al Sud

Data per scontata la competenza, la squadra di governo convocata dal presidente incaricato Mario Draghi passa per tre griglie a maglie strette: parità di genere, espressione territoriale, campo di provenienza. L’ex capo della Banca europea, già governatore della Banca d’Italia, tiene conto per le sue scelte dei rapporti uomo-donna, nord-sud, politici-tecnici.

Senza farsene condizionare in termini di qualità finale e complessiva del prodotto – condividendo ogni decisione con il solo Capo dello Stato Sergio Mattarella, come la Costituzione gli consente – l’uomo in cui il Paese e l’Europa ripongono le più vive speranze di riscatto e ripresa ha ben presente la complessità del problema da risolvere e degli equilibri che occorre rispettare.

La formazione dell’esecutivo, dunque, è caratterizzata da un’adeguata rappresentanza del mondo femminile, dalla chiara preferenza per gli esperti nei posti chiave, da un occhio di preoccupato riguardo al Mezzogiorno. Quest’ultimo caso, in particolare, vale la pena illuminarlo perché assai più sensibile degli altri a causa delle implicazioni che può avere sul futuro della nuova compagine.

Non bisogna dimenticare, infatti, che sullo sfondo delle buone intenzioni ci sono da ricevere e impiegare i 209 miliardi del programma Next Generation Eu e in sopraggiunta i quasi altri 100 rinvenienti dai fondi europei e nazionali per gli investimenti strutturali, la formazione, la coesione. Insomma, lo sconforto del momento può essere alleviato dando fondo alla più grande torta finanziaria mai vista.

E qui si pone un quesito la cui risposta incendia gli animi degli italiani da più di cinquant’anni a questa parte: a chi tocca decidere come dividere le porzioni? È noto che i fondi dell’intervento straordinario, pochi o molti che siano stati, sono serviti al Sud più per coprire i buchi della spesa ordinaria che per alimentare impegni aggiuntivi secondo la missione dello strumento.

Da qui il perdurante divario economico tra i due estremi dello Stivale con i cittadini di sopra gratificati da una ricchezza pro capite doppia rispetto a quella dei cittadini di sotto. Una distanza, a onore del vero, dovuta anche alla sistematica incapacità della compagine meridionale di mettere a frutto i fondi ricevuti dall’Unione piuttosto che disperderli in mille rivoli com’è avvenuto.

Ora è innegabile che il governo uscente, il cosiddetto Conte 2, fosse fortemente orientato a destinare al Mezzogiorno almeno la metà della formidabile dotazione in arrivo (sempre che ce la fossimo meritata) mettendo in allarme l’operoso popolo settentrionale dal cui diffuso apparato industriale, oggi sofferente per la pandemia, dovremmo aspettarci la ripartenza domani.

È altrettanto innegabile che la nuova formazione nasca su diversi presupposti e che l’orientamento dominante sia piuttosto quello di dare la stura a ciò che già si definisce come il vento del Nord. Un vento che soffia per ridefinire i rapporti di forza all’interno della nazione e riportare il baricentro della spesa dove per tradizione e convinzione c’è più capacità ed efficienza.

Si spiegherebbe così anche la repentina conversione di Matteo Salvini alle ragioni di un governo che più europeista non si può come quello del banchiere centrale Draghi nelle cui sapienti e robuste mani sta il difficile esercizio di liberare dai lacci gli spiriti imprenditoriali del Nord e creare le condizioni giuste perché quelli più timidi del Sud possano provare a farsi valere.