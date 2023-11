Drama, armonia multiculturale all’Isis Casanova di Napoli, il 1° dicembre in scena il musical Scugnizzi on the road

Particolarmente significativo è stato il contributo multiculturale dei ragazzi nel processo creativo del musical. Attraverso la collaborazione di studenti di diverse nazionalità, si è rafforzata l’idea di un’unità inclusiva, evidenziando la diversità come risorsa preziosa, arginando in tal modo le differenze razziali. Questa sinergia pllurietnica ha arricchito il musical di nuove prospettive culturali e linguistiche, promuovendo l’interculturalità, dando risalto al valore dell’inclusione e della comprensione tra individui appartenenti a diverse etnie. “Scugnizzi on the road” verrà inscenato al termine della settimana di formazione la mattina del 1° dicembre presso l’Aula Magna del “Casanova” e verrà replicato nel pomeriggio presso lo spazio “Donna Romita” coinvolgendo così l’intera comunità locale nel messaggio di inclusione e diversità diffuso attraverso il musical.

Al via una nuova mission culturale del glorioso Isis Casanova di Napoli che il prossimo 6 dicembre compirà 160 anni di attività; da lunedì 27 novembre la nota scuola partenopea diretta dalla professoressa Palmira Masillo, ospita studenti e docenti greci e macedoni nell’ambito del progetto “D.R.A.M.A”. (Decreasing Diversity Through Drama) che ha come obiettivo educare gli studenti attraverso la musica e il teatro, strumenti utili per affrontare e risolvere problematiche strettamente legate all’adolescenza quali la scarsa fiducia in se stessi, la difficoltà nel relazionarsi con gli altri, il disagio sociale. Evento clou di questa importante mission sarà la rappresentazione del musical “Scugnizzi on the road” che vedrà il coinvolgimento attivo ed entusiasta di studenti provenienti da background culturali diversi, Il format di questa performance evidenzia l’anima della città ospitante con la vivacità e l’autenticità degli abitanti dei suoi quartieri più popolari, ponendo l’accento sulla figura emblematica dello scugnizzo quale testimonial di vitalità e di coraggio giovanile.