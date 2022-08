Dramma in South Carolina, donna muore trafitta da un ombrellone

Tragedia in South Carolina, dove una donna e’ morta trafitta da un ombrellone mentre si trovava in spiaggia. Secondo quanto riportato dai media Usa, la 63enne Tammy Perreault e’ stata colpita al petto da un ombrellone che si era rovesciato con il vento mentre si trovava sulla costa di Garden City. Alcuni medici che erano nella localita’ di vacanza e altri bagnanti hanno assistito la donna fino all’arrivo dei soccorritori che l’hanno trasportata in un ospedale vicino, dove e’ deceduta circa un’ora dopo a causa del trauma toracico. “Questa e’ una perdita terribile, i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici della vittima mentre attraversano questo momento difficile”, ha commentato Thomas Bell, portavoce dell’Horry County Emergency Management. Non e’ raro che gli ombrelloni da spiaggia causino lesioni gravi o mortali: la U.S. Consumer Product Safety Commission stima che ci siano stati circa 2.800 infortuni non confermati correlati agli ombrelloni da spiaggia tra il 2010 e il 2018.