“Dream”, tecnologie 4.0 per il manifatturiero: sovvenzioni fino a 30mila euro

E’ aperto fino al prossimo 25 maggio il bando del progetto europeo Dream, con l’obiettivo di sostenere finanziariamente progetti di piccole dimensioni e orientati al mercato che coinvolgano Pmi e che consistano nell’integrazione e nell’utilizzo di tecnologie digitali negli ambienti produttivi manifatturieri.

Il sostegno finanziario di Dream sarà quindi assegnato a consorzi collaborativi che dimostrino come l’implementazione di tecnologie digitali innovative sostenga la transizione verde dei processi manifatturieri, in particolare per quanto riguarda l’uso migliore e più efficiente delle risorse (energia, acqua, forniture, materiali). Il progetto mira, inoltre, ad accelerare l’accesso al mercato di nuovi prodotti e servizi digitali forniti da PMI tecnologiche, applicati al settore manifatturiero, rafforzando l’innovazione e la crescita in Europa.

Il consorzio deve essere composto da almeno due partner: una Pmi del settore digitale e una entità privata del settore industriale.

I candidati devono essere persone giuridiche con sede in uno dei Paesi partecipanti al Programma per il mercato unico (SMP)-

Il finanziamento massimo per progetto è di 30.000 euro sotto forma di sovvenzione forfettaria.

Il bando fornirà un sostegno finanziario a due diversi tipi di azioni: prototipazione: rivolta alle aziende che hanno già effettuato uno studio di fattibilità e che hanno la necessità di sviluppare un prototipo, per dedicarsi alla miniaturizzazione, ai test, alla sperimentazione, alla costruzione di MVP; dimostrazione: rivolta alle aziende che hanno già sviluppato e testato un prototipo, con la necessità di dimostrarne l’efficienza su scala più ampia, in ambiente reale (TRL 7-8).

Le tecnologie previste dal bando aperto DREAM sono tecnologie digitali che possono contribuire alla sfida della sostenibilità e alla resilienza dei processi: Intelligenza artificiale, Big Data e analisi; Internet degli oggetti (IoT); Cloud Computing; Robotica autonoma; Tecnologie immersive (AR/VR); Simulazione; Integrazione di sistema; Cybersecurity.

Il bando ha come scadenza il 25 maggio 2023.