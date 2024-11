Dirigere la transizione sostenibile, rapporto di Federmanager sulle strategie relative a energia e clima

“Energia, manager per la transizione sostenibile”: si intitola cosi il rapporto di Federmanager che viene presentato giovedì 4 dicembre, alle ore 10,30, nel Centro Congressi Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio 43 a Roma.

“L’evento – si legge in una nota – sarà occasione di dibattito sulle strategie del Paese in materia di energia e clima, con una attenzione particolare alle ricadute industriali, ambientali e sociali che le scelte assunte produrranno e con un focus specifico sulle esigenze manifestate dal settore manageriale”. Fulcro della discussione, il rapporto “Riflessioni sul Pniec 2024” redatto da Federmanager, in collaborazione con Aiee (Associazione italiana economisti dell’energia). In Italia, come nel resto dell’Ue, il processo di revisione del Pniec (il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima) si è concluso con la presentazione della versione definitiva a giugno scorso. Si tratta di un impegno che richiede una attuazione attenta delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Dopo l’intervento di apertura del presidente di Federmanager Valter Quercioli e la presentazione del Rapporto da parte di Aiee, l’evento proseguirà con una tavola rotonda che metterà in luce la visione della politica, degli operatori del settore e dei manager per garantire in ogni modo sicurezza e sostenibilità economica nel perseguire gli obiettivi prefissati per la transizione.