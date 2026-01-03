Dritto alla meta, o almeno si prova. Da mercoledì già all’opera

Con buona probabilità e non solo per la parte a Occidente, bensì per il Mondo intero, il debutto del nuovo anno non è stato certamente quanto si stava attendendo. Il turbamento che la tragedia di inizio anno in Svizzera ha provocato, è reso più forte dalla convinzione diffusa che l’episodio difficilmente sarà l’ ultimo di una lunga serie che tormenta l’umanità da tempo immemore. Attualmente l’informazione internazionale sta prestando spazio ancora per una sua buona parte, al terribile disastro di Crans Montana. Questa tipologia di comportamento sarebbe comprensibile e condivisibile senza riserve, se non fosse accaduto l’incidente nel cantone dei Grigioni, CH. Di conseguenza sono i gravi problemi mondiali, attivi duramente anche nel recente periodo festivo, a reclamare l’attenzione che, a ragione rivendicano.

Non è dettata da cinismo la considerazione appena scritta, piuttosto dalla ripresa di una riflessione che veniva usata già nella Roma dei Cesari: “majora premunt”. In effetti, problemi spinosi come la sanguinosa quanto rovinosa invasione dell’ Ucraina e, non meno cruenta, “Guerra del Golfo” e non solo che, originatasi in Israele, si è poi diffusa a macchia d’olio in buona parte del Medioriente, sono vere e proprie tragedie, per ora ancora talmente distanti da un punto di approdo, quale che esso sia, da lasciare intravedere un ritorno alla normalità, anche se larvata.

Si aggiunga che, nelle ultime ore, è diventata virulenta, anche se non ancora certa, la cattura del Presidente del Venezuela Maduro e della di lui consorte, per ordine di Trump. Sarebbero già lontani da quel paese, in viaggio verso destinazione ignota. Si apre, anzi si spalanca, un altro fronte di guerra, comunque vadano le cose. Non è superfluo riportare che quel paese è tra i più ricchi, se non il più ricco, di riserve di petrolio del Sud America.

Non senza pesante rincrescimento è doveroso concludere che il Nuovo Corso dell’umanità, con buona probabilità, non ha ancora imboccato il sentiero giusto che porti alla normalità quanto è stato costruito con pazienza nel corso dei secoli. “Et se res sic habent”, avrebbe concluso Cicerone dopo aver esposto una situazione del genere.