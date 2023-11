Driving Urban Transition 2023: contributi fino a 1 milione di euro 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale 3 novembre 2023 con cui ha stabilito che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie relative ai progetti Driving Urban Transitions (DUT 2023), i soggetti proponenti devono presentare entro le ore 15:00 del 21 novembre 2023, in via esclusivamente telematica, la richiesta di accesso alle agevolazioni e contestuale presentazione della proposta preliminare. I soggetti proponenti la cui proposta preliminare sia stata valutata ammissibile e per i quali sia quindi stata raccomandata la presentazione dei progetti definitivi devono presentare, in via esclusivamente telematica, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it entro e non oltre le ore 13:00 del 31 aprile 2024 la domanda di agevolazioni finanziarie assieme alla documentazione necessaria.

Le risorse destinate al cofinanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del bando 2023 Driving Urban Transitions ammontano a 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’art. 4, comma 1, del DM 16 dicembre 2022 n. 186485, per un contributo massimo concedibile pari a 1 milione per singolo progetto, secondo quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 119764 del 13 giugno 2023 che modifica l’articolo 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2022 n. 186485. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di prevalente sviluppo sperimentale collegate alle tematiche specificate nel bando europeo.