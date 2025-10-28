Droga dalla Spagna a Napoli per le piazze italiane, 5 arresti

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall’essere composta da più di dieci persone e detenzione ai fini spaccio.

I cinque, facenti parte della medesima organizzazione criminale, come ricostruito dalle investigazioni svolte, hanno operato, dal gennaio 2019 al maggio 2020, nell’area della città Metropolitana di Napoli, nell’hinterland partenopeo e casertano.

Le complesse ed articolate indagini sviluppate dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante attività tecniche, e coordinate dalla DDA di Napoli hanno consentito di:

accertare l’operatività dell’associazione attraverso l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana provenienti dal territorio iberico; rilevare i vari ruoli svolti dagli indagati nell’esecuzione dell’attività; individuare quale modalità di trasporto e stoccaggio dello stupefacente approvvigionato una società di Giugliano in Campania (NA), “fittiziamente” gestita al tempo da uno degli indagati; sequestrare complessivamente, nel corso del tempo, circa 102 (centodue) kg, di sostanze stupefacenti.

