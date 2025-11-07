Droga, Mattarella: apprezzo iniziativa e obbiettivi Conferenza dipendenze, buon lavoro

Roma, 7 nov. (askanews) – “Infrango solo per pochi istanti il programma protocollare per esprimere l’apprezzamento per la convocazione della conferenza e per le modalità del suo svolgimento, l’accurata e anche lunga preparazione ha consentito di raccogliere esperienze, riflessioni, opinioni, proposte da riversare poi nei lavori di questi due giorni” e ha “reso possibile l’importante e significativa ampiezza dei fronti inclusi nella strategia di contrasto alla dipendenze e di recupero di chi ne cade vittima”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza nazionale sulle Dipendenze in corso a Roma.

“Alla conferenza quindi – ha detto Mattarella concludendo poi il suo intervento – auguro buon lavoro”.