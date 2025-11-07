Droga, Mattarella: è una tragedia, impegno per combatterla fronte di libertà

Roma, 7 nov. (askanews) – La “tragedia delle dipendenze, delle vite distrutte dalla droga, della presenza perversa della criminalità organizzata richiede un impegno consapevole, articolato, costantemente aggiornato, un impegno costante nella determinazione. Richiede anche un impegno corale. Vorrei accostare lo slogan di questa conferenza ‘Insieme si può’ con le parole che ha usato la presidente del consiglio ‘nessuno si troverà solo’. E’ un impegno di grande importanza perché è un fronte di libertà, come ha ricordato Papa Leone XIV affinché i giovani siano liberi e protagonisti, liberi e responsabili, protagonisti della loro vita e del loro futuro”. Così il prsidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo con un ‘fuori programma’, alla conferenza nazionale sulle dipendenze.