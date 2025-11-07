Droga, Meloni: Italia fra le prime nazioni ad avere piano anti-Fentanyl

Roma, 7 nov. (askanews) – “Siamo tra le prime nazioni al mondo ad aver elaborato un piano nazionale di prevenzione della diffusione illegale o impropria del Fentanyl e degli oppiacei sintetici e una strategia che coinvolge numerose istituzioni, che ha elevato al massimo livello l’attenzione e agli strumenti di prevenzione per arginare la diffusione di sostanze pericolosissime che in altre nazioni, ad esempio negli Stati Uniti, hanno generato e stanno generando una vera e propria epidemia che sta condannando a morte decine di migliaia di persone”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze in corso a Roma.

“È un’esperienza – ha sottolineato – che ci ha permesso lo scorso anno a New York di essere tra tra i protagonisti della coalizione globale contro le minacce provenienti dalle droghe sintetiche, confermando il nostro ruolo di apripista in numerosi contesti multilaterali”.