Droni, avviso per le Pmi hi-tech europee: finanziamenti a fondo perduto fino a 50mila euro

Il consorzio European Cluster for Drone Innovation (ECDI), co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Euroclusters, ha annunciato il lancio del suo primo bando: il “Civil Drones Innovative Programme”.

Questa iniziativa mira a supportare le piccole e medie imprese (PMI) europee che operano nell’ecosistema dei droni, facilitando la loro transizione verso prodotti a “duplice uso” (civile e militare) e sostenendo la trasformazione digitale e green.

Il programma offre un pacchetto combinato di sostegno finanziario e servizi professionali per un massimo di 25 PMI selezionate: un contributo economico: fino a 50.000 euro di finanziamento a fondo perduto (equity-free) per ogni impresa che copre fino all’80% dei costi totali del piano di innovazione, con un co-finanziamento obbligatorio del 20% a carico della PMI. Sono previsti anche servizi su misura: le aziende beneficeranno di mentorship individuale, valutazioni tecniche, supporto normativo e accesso a test e validazioni, oltre a un supporto opzionale per l’accesso ai mercati internazionali, con un budget dedicato ai viaggi fino a 5.000 euro.

Il bando è rivolto a PMI manifatturiere che soddisfano i seguenti requisiti: sede in un Paese Membro dell’UE o in Paesi partecipanti al programma Single Market/COSME; meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro; possedere almeno un prodotto drone con un livello di maturità tecnologica TRL 6 o superiore; impegnarsi a far avanzare il livello TRL del proprio prodotto di almeno uno stadio durante i 6 mesi di durata del programma.

Il processo di candidatura è organizzato in due finestre temporali per garantire flessibilità: primo termine fissato al 16 marzo 2026; secondo termine il 15 giugno 2026.