Droni ucraini sulle città russe, uno cade vicino Mosca. Altri tre abbattuti

Un drone si e’ schiantato questo ad un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca, nei pressi di un impianto di compressione del gas. Lo hanno annunciato le autorita’ russe, che hanno affermato di aver abbattuto altri tre droni in diverse parti del Paese. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti con droni in territorio russo, anche se e’ la prima volta che si verificano nella regione della capitale. Il governatore della regione, Andrey Vorobiov, ha dichiarato che il drone si e’ schiantato vicino alla citta’ di Gubastovo. “Non ci sono ne’ vittime ne’ danni”, ha scritto Vorobyov su Telegram. “L’obiettivo era probabilmente un’infrastruttura civile”, ha aggiunto, spiegando che i servizi di sicurezza e “altre autorita’ competenti stanno indagando” sull’accaduto. Le autorita’ non hanno specificato quale potesse essere l’obiettivo di quel drone. Il gruppo energetico russo Gazprom gestisce un impianto di compressione del gas vicino alla citta’ di Gubastovo. Gazprom ha dichiarato all’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti che le sue operazioni nell’area continuano. “Non c’e’ stata alcuna emergenza a causa del drone precipitato”, ha assicurato la compagnia.

Poco prima delle dichiarazioni di Vorobiov, il ministero della Difesa aveva indicato che le forze russe avevano abbattuto due droni ucraini nel Sud della Russia. “Il regime di Kiev ha tentato di attaccare due centri infrastrutturali civili nella regione di Krasnodar e nella Repubblica di Adygea con i droni”, ha affermato il ministero in una nota. “I due droni (…) sono stati neutralizzati” senza causare danni, ha aggiunto. Allo stesso modo, le autorita’ di un’altra regione russa, Briansk, al confine con l’Ucraina, hanno annunciato l’abbattimento di un altro drone ucraino. L’incidente non ha causato “ne’ vittime ne’ danni”, ha assicurato il governatore regionale Alexander Bogomaz su Telegram. Mosca ha accusato l’Ucraina di diversi attacchi con droni contro le infrastrutture militari russe all’interno del Paese, nella penisola di Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014, e nella regione di Belgorod al confine con l’Ucraina. Intanto il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato al servizio di sicurezza russo dell’Fsb di intensificare la sua attivita’ di intelligence e impedire ai “gruppi di sabotaggio” di entrare nel Paese. In un discorso ai funzionari dei servizi, il leader russo ha incaricato l’agenzia di rafforzare la sua attivita’ per contrastare quelle che ha descritto come crescenti operazioni di spionaggio e sabotaggio contro la Russia da parte dell’Ucraina e dei suoi alleati occidentali. Putin ha ordinato ai funzionari di rafforzare la protezione delle principali infrastrutture russe e di impedire qualsiasi tentativo da parte dei servizi di sicurezza occidentali di rilanciare quelle che ha definito “cellule terroristiche” sul territorio russo. I servizi di intelligence occidentali – ha detto – hanno tradizionalmente sempre lavorato attivamente in Russia e ora hanno rafforzato il personale, le risorse tecniche e di altro tipo. Dobbiamo rispondere di conseguenza”. Per Putin, l’Fsb deve impedire il flusso illegale di armi in Russia e rafforzare la sicurezza nelle quattro regioni dell’Ucraina annesse l’anno scorso.