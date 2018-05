Dry Martini, prima apertura in Italia al Majestic Palace Hotel di Sant’Agnello di Sorrento

Javier de las Muelas​, imprenditore di successo e creatore di tendenze, considerato uno dei più importanti maestri nell’universo di cockteleria al livello mondiale, con più di 30 cocktail bar in 4 continenti, di cui solo 5 con il brand Dry Martini (Barcellona, Madrid, Londra, San Louis Potosì e Sorrento), apre il prossimo 30 maggio al Majestic Palace Hotel a Sant’Agnello di Sorrento insieme ai proprietari Giulia Rossano e Lucio d’Orsi​, il Dry Martini di Javier de las Muelas at the Majestic Palace Sorrento​. È un progetto pieno di entusiasmo, di aspettative e di magia da parte di Javier, Giulia e Lucio. Una grande soddisfazione come prima apertura in Italia nel condividere la tradizione e la cultura del servizio che definisce Dry Martini Bar.

Dry Martini di Javier de las Muelas al Majestic Palace Sorrento avrà un bar interno e una terrazza con vista unica sul golfo e sul giardino di 12.000 m2 di limoni e ulivi, gli ingredienti principali per il perfetto Dry Martini. Il team è composto da baristi con una grande professionalità ed esperienza.

La sua visione è sempre stata basata sull’umiltà, la semplicità e la cura per gli altri: “Un cocktail bar può contribuire a migliorare la vita delle persone, può essere un luogo d’incontro – afferma Javier de las Muelas – dove il rituale della conversazione può trasformarsi nel cocktail perfetto per una nuova storia. Inoltre, questo 2018, Dry Martini Bar a Barcellona compie 40 anni e quale modo migliore per aprire un nuovo spazio in un posto meraviglioso come Sorrento?”

Durante la serata saranno servite, in accompagnamento ai cocktail, delle Tapas create per l’occasione dallo Chef Mario Affinita, una stella Michelin del Don Geppi, ristorante Gourmet dell’Hotel Majestic Palace pensato e voluto per accogliere soltanto dodici ospiti. All’interno del Majestic Palace Hotel, sia in terrazza (V piano) sia nel main floor sarà presente un counter che indicherà il numero dei Dry Martini Cocktail serviti. Per ogni cocktail venduto sarà rilasciato un certificato timbrato che i clienti potranno portare via con indicato il numero

del cocktail. Preziosi partner del Dry Martini Sorrento sono Bacardi Martini con Grey Goose e Bombay Sapphire, Schweppes, Champagne Encry, Asahi Super Dry, il cake designer Renato Ardovino e il Jewelry Designer Bernard Delettrez.