Ds 3 Crossback, design e tecnologia d’avanguardia

ROMA (ITALPRESS) – La raffinatezza e lo spirito d’avanguardia che DS 3 Crossback porta con sè sono rintracciabili non solo nella silhouette imponente e sinuosa, ma anche nei molteplici dettagli che arricchiscono il modello del brand premium francese. Tra questi spiccano indubbiamente le maniglie a scomparsa, perfettamente integrate nella carrozzeria e pronte a rivelarsi solamente all’atto di aprire o chiudere le portiere. Di spicco è anche la cosiddetta firma luminosa, evidenziata dai proiettori di ultima generazione DS Matrix Led Vision. La telecamera posta sul parabrezza consente infatti ai proiettori intelligenti di adattare l’intensità del fascio luminoso in funzione del traffico. I proiettori DS Matrix Led Vision sono composti da tre moduli led che consentono di sfruttare la funzione anabbagliante, al modulo Matrix Beam spetta invece il compito di gestire quella abbagliante, spegnendo progressivamente i segmenti dei moduli Led necessari per creare un cono d’ombra e non abbagliare gli altri utenti della strada. L’anima urbana di DS 3 Crossback si manifesta naturalmente anche nel savoir-faire e nella ricercatezza che contraddistinguono lo stile degli interni. Al di sotto del grande touchscreen da 10,3″ è posto il pannello centrale contrassegnato dal ben riconoscibile stile di DS Automobiles, evidenziato dai comandi a sfioro e dalle due bocchette di ventilazione a forma romboidale, forme ispirate dalla piramide del Louvre. Le informazioni riguardanti la guida sono interamente contenute nel quadro strumenti digitale da 7″ e, come sempre, del tutto personalizzabili. L’elevato grado di abitabilità fornito da DS 3 Crossback si avvantaggia anche dei numerosi vani portaoggetti e della modularità consentita dal sedile posteriore reclinabile. A proposito di spazio, il bagagliaio ha una capacità di carico pari a 350 litri che possono estendersi fino a 1.050 abbattendo il divanetto posteriore.

E’ ampia e completa anche la gamma di motorizzazioni di cui è equipaggiata DS 3 Crossback, a partire dai propulsori benzina, 1.2 PureTech da 100, 130 e 155 cavalli di potenza e fino a 240 Nm di coppia massima a 1750 giri. Completa l’offerta poi il binomio di motorizzazioni Diesel da 110 e 130 cavalli. Infine, per coloro che guardano al futuro della mobilità e vogliono optare per una scelta totalmente ecosostenibile, DS 3 Crossback E-Tense offre l’opportunità di viaggiare con un SUV compatto full electric che unisce guida dinamica, grazie ai suoi 136 cavalli di potenza, e attenzione all’ambiente grazie alle emissioni zero. La batteria da 50 kWh di capacità permette una autonomia fino a 320 Km e può essere ricaricata all’80% in 30 minuti attraverso una colonnina di ricarica rapida.

(ITALPRESS).