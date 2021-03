Ds 4 La Première, al via le prenotazioni on line

ROMA (ITALPRESS) – Poche settimane dopo il reveal di DS 4, è disponibile un’esclusiva edizione limitata La Première con un sistema di pre-ordine unico. Disponibile con una nuova tonalità grigio La Première o grigio cristallo, con tetto nero a contrasto. La parte anteriore presenta una griglia nera con punte diamantate cromate associate alle DS wings Glossy Black. Il cofano è sormontato dall’esclusivo stemma “1”, distintivo di La Première. Questa caratteristica colorazione nera si trova tra le luci posteriori, così come sulle modanature e profili dei finestrini laterali. I cerchi Siviglia da 19 pollici, neri lucidi e diamantati, rafforzano la statura di DS 4 La Première. Questa attenzione ai dettagli accentua ulteriormente il design carismatico naturale di DS 4, espresso anche attraverso le sue proporzioni inedite. Il rivestimento interno Opèra offre superfici rivestite in pelle Nappa Criollo. I sedili in pelle nappa realizzati con lavorazione a braccialetto di orologio sono ventilati, massaggianti e riscaldati nella parte anteriore, con logo DS in rilievo sul retro. Anche il volante in pelle pieno fiore è confezionato a mano. DS 4 La Première presenta dotazioni inedite nel segmento, come il sistema DS Extended Head-up display, che proietta informazioni utili al guidatore su una diagonale di 21 pollici, e DS Iris System, un’interfaccia di nuova generazione associata al controllo gestuale DS Smart touch. L’equipaggiamento è completato, inoltre, dal sistema DS Matrix led vision con fari direzionali, le sospensioni con smorzamento controllato DS Active scan suspension, DS Drive assist che garantisce una guida semi-autonoma di livello 2 con allerta de traffico posteriore e monitoraggio punto cieco a lunga distanza, sistema di visione a 360 gradi con quattro telecamere per facilitare le manovre e un portellone posteriore motorizzato con accesso possibile senza l’utilizzo delle mani. Altre personalizzazioni sono possibili come il tetto apribile, i cerchi in lega Sydney da 20 pollici (disponibili solo per la versione E-Tense 225), un sistema audio Focal Electra ad alta fedeltà con 14 altoparlanti e 690 Watt e il sistema di visione notturna DS Night vision. DS 4 La Première è disponibile con il motore E-Tense 225 (ibrido plug-in), oppure con motore benzina PureTech 180 automatico. I clienti che vogliono essere tra i primi a guidare una DS 4 possono preordinare online DS 4 La Première al seguente link: https://www.dsautomobiles.it/modelli-ds/ds-4/presentazione/edizione-limitata-ds-4-la-premiere.html

DS 4 La Première è disponibile a partire da 46.250 euro, con motorizzazione PureTech 180, mentre la versione Plug-In Hybrid E-Tense è disponibile a partire da 52.750 euro. Entrambe le versioni possono essere acquistate, grazie alla formula StyleDrive, con una rata da 400 euro al mese con il servizio Complete Care incluso per 36 mesi o 45.000 Km e la possibilità della consegna dell’auto a domicilio, grazie al servizio Delivery Valet.

(ITALPRESS).