DS 7 Crossback E-Tense Louvre, edizione limitata d’autore

La gamma Ds si arricchisce con un modello “d’autore”, la DS 7 Crossback E-Tense Louvre. Edizione limitata molto sofisticata di cui saranno commercializzate 1.000 auto nel mondo delle quali 150 arriveranno nel mercato italiano. Dalla collaborazione fra DS ed il museo parigino, il Louvre appunto, nasce questo modello elegante, ma anche all’avanguardia con un caratteristico tratto francese. Matteo Montibeller, direttore marketing della DS, ha presentato “l’alta moda elettrica”, l’E-Tense. Due motori ibridi plug-in: uno da 300 cv con 58 km di autonomia, solo elettrico, trazione integrale, una potenza erogata di 300 Cv ed emissioni ridotte di CO2 che variano dai 28 ai 39 grammi al chilometro. Il motore a due ruote motrici da 225 Cv invece ha un autonomia in full electric di 55 km ed emissioni dai 28 ai 40 g/km di CO2. I vantaggi dell’ibrido plug-in E-Tense comprendono le ridotte emissioni di CO2, l’accesso agli ecoincentivi, la possibilità di viaggiare in modalità zero emissioni, quattro ruote motrici che grazie ai due motori elettrici riescono ad erogare i 300 Cv di potenza massima.

Il 4X2 è la porta di ingresso alla nuova tecnologia E-Tense e si pone come alternativa al PureTech 225; pur avendo un’autonomia invariata pesa 50 kg meno. Massima attenzione alla sicurezza supportata dalla tecnologia con il ds Drive assist, il night vision, l’attention monitoring, che rileva la stanchezza del conducente dall’anomala chiusura delle palpebre, l’active scan suspension, che legge con una telecamera il fondo stradale ed adatta di conseguenza le sospensioni, il park pilot, le luci led attive. Insomma un sistema di guida semi autonoma di livello 2 arricchito da alcune interessanti novità. Sono tre i colori specifici metallizzati disponibili: il Blu zaffiro, il Nero perla ed il Grigio cristallo. A richiesta i cerchi in lega Paris diamantati da 20″. Impreziosisce l’esterno il badge anteriore specifico Louvre, che richiama la trama della celebre piramide di Leoh Ming Pei, così come il badge posteriore specifico DS 7. La calotta degli specchietti, con lavorazione laser, riprende la stessa tramatura che si ritroverà all’interno nel badge con ispirazione Opera.

Lo stesso percorso artistico, per restare in tema, si ritrova nella raffinata lavorazione delle Nappa degli interni, e nel comando bocchetta aria che richiama la forma della Piramide. All’avvio dell’auto la DS 7 Crossback Louvre mostra alcune delle principali opere esposte al Louvre sull’ampio touch screen centrale da 12 pollici ad alta definizione. La E-Tense 225 Louvre, che beneficia degli incentivi statali, sarà venduta a 60.700 Euro, mentre il prezzo della 300 4X4 Louvre partirà da 64.700 Euro. I due modelli saranno disponibili in Italia a gennaio 2021. Ulteriore chicca, solo per amatori dell’arte, tutti i clienti DS 7 Crossback Louvre riceveranno una tessera degli “Amici del Louvre” che garantirà loro l’accesso illimitato alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee del museo del Louvre e non solo.

(ITALPRESS).