DS 9 E-Tense, la forza dell’eleganza

DS Automobiles, dopo DS 7 Crossback e DS 3 Crossback, aggiunge una grande berlina elegante all’offerta del giovane brand premium francese. Con DS 9 E-Tense, riconferma savoir-faire, stile, eleganza e tecnologia a livello globale. Esprime il perfetto connubio fra tradizione, savoir-faire d’eccellenza e tecnologia avanzata. È un invito a riscoprire l’eccellenza francese nel mondo automobilistico. Con 4,93 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza e grandi ruote da 690 millimetri di diametro, risulta più imponente rispetto alle altre berline della categoria. Sviluppata su una nuova versione della piattaforma EMP2 con un interasse mai raggiunto precedentemente da questa piattaforma, a vantaggio dell’abitabilità per i passeggeri posteriori. Il design particolare esalta le sue linee eleganti, con un abbassamento del tetto pronunciato, in stile fastback.

Una berlina a tre volumi, che riprende i codici di DS Automobiles con un frontale espressivo dotato di calandra DS Wings e della griglia progettata con design a effetto diamantato tridimensionale, che le conferisce un carattere deciso. Sul cofano, la lavorazione guilloché Clous de Paris porta per la prima volta la firma degli interni di DS Automobiles all’esterno dell’abitacolo. Come la DS del 1955, sfoggia dei “coni” alle estremità del tetto. Simbolo inconfondibile della leggendaria berlina, questi “coni” sono stati rivisitati per accogliere le luci laterali e renderla distintiva rispetto al panorama delle berline attuali. La fluidità continua si manifesta con una linea che parte dalla calandra, passa dal cofano, dal parabrezza, dal tetto e raggiunge il bagagliaio senza alcuna interruzione. Le linee laterali sono filanti, con una continuità che va dai proiettori anteriori alle luci posteriori. Questo carattere è sottolineato dalle maniglie delle portiere a scomparsa in tinta con la carrozzeria, e un tetto a due colori con il nero che enfatizza la forza dell’eleganza.

Anche sul lato posteriore si nota la volontà di integrare gli elementi in un unico volume. I parafanghi, il paraurti e il bagagliaio sono in perfetta armonia. I fari cesellati con effetto a scaglie, inseriti in questa superficie, creano un contrasto che permette un effetto tridimensionale sorprendente. Ai lati sono valorizzati da due inserti cromati posti sotto i fari, un tributo agli elementi grafici della mitica carrozzeria francese degli anni ‘30. La terza luce di stop, estremamente sottile, contribuisce ad allargare l’insieme e prolunga l’effetto visivo del lunotto posteriore. È proposta con una motorizzazione ibrida plug-in composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico che erogano una potenza combinata di 225 CV, in grado di percorrere tra 40 e 50 chilometri (WLTP) in modalità zero emissioni grazie a una batteria da 11,9 kWh. Il motore elettrico, integrato al cambio automatico a otto rapporti, raggiunge una potenza massima di 80 kW (110 CV) e 320 Nm di coppia. Viene sfruttato all’avviamento, per dare maggior potenza in accelerazione, e per viaggiare senza emissioni fino a 135 km/h.

La modalità di guida a Zero Emissioni è selezionata di default all’avviamento. È accompagnata dalla modalità Hybrid, progettata per gestire automaticamente l’erogazione da parte dei due motori, viaggiando 100% elettrico, 100% benzina o utilizzandoli entrambi quando necessario. La centralina che comanda il sistema Hybrid garantisce transizioni impercettibili per gli occupanti. La modalità Sport E-TENSE abbina le energie termica ed elettrica al loro massimo potenziale, con una configurazione modificata del pedale dell’acceleratore, del cambio, dello sterzo e della sospensione pilotata. Amplifica il piacere di guida e la dinamicità, in totale serenità. Dispone di un sistema di recupero dell’energia al rilascio dell’acceleratore e in frenata, che ricarica la batteria durante la guida. Inoltre, la funzione E-Save garantisce una riserva di energia nella batteria per affrontare una parte del tragitto in modalità Zero Emissioni (con diversi livelli disponibili), ad esempio quando il conducente sa che dovrà attraversare il centro di una città con zona a traffico limitato. Il caricatore imbarcato da 7,4 kW permette di ricaricare la batteria in 1 ora e 30 minuti su una stazione di ricarica domestica o pubblica, con il cavo fornito di serie.

La gamma sarà presto integrata con altre due motorizzazioni E-Tense da 250 cavalli a 2 ruote motrici con un’autonomia maggiore, e da 360 cavalli, con una trasmissione 4 ruote motrici intelligente. Tutti i modelli sono proposti con un cambio automatico a otto rapporti.

