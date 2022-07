DS racconta la sostenibilità al Giffoni Film Festival

TORINO (ITALPRESS) – Lasciare alle future generazioni un mondo più pulito grazie alla strategia di elettrificazione che faciliterà il passaggio progressivo alla mobilità elettrica. Questo il focus della Impact di Stellantis e-Mobility e DS Automobiles all’interno della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni Innovation Hub. Interventi dinamici quelli degli speaker di Stellantis, Gabriele Catacchio, Head of Global e-Mobility Communication, e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles, che hanno coinvolto gli under 30 in un vero e proprio viaggio verso la sostenibilità. La partnership con Stellantis e la sua presenza al Giffoni Film Festival confermano l’interesse e l’impegno dell’ecosistema Giffoni sulle tematiche legate alla transizione ambientale e alla sostenibilità.

Allo stesso tempo riconoscono all’e-Mobility Business Unit del Gruppo Stellantis il ruolo da protagonista in fatto di elettrificazione e di strategie pensate per dare un forte contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality nel 2038. Tutto grazie alla promozione della mobilità elettrica tra i giovani che, durante la Impact, non sono stati semplici auditori, ma coprotagonisti di un dibattito incentrato sulle nuove frontiere di una mobilità più sostenibile.

