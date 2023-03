DS, un weekend a Parigi all’insegna della French Art of Travel

ROMA (ITALPRESS) – Nascono dall’innovazione e dalla creatività degli artigiani francesi e sono un concentrato di maestria, savoir-faire e finiture eleganti: le DS, in ogni modello, riflettono questa ricerca di stile e innovazione. E, per sottolineare questo “spirito”, DS Automobiles ha accompagnato a Parigi alcuni clienti iscritti al programma Only You Privilège per vivere l’esperienza della French Art of Travel, ovvero l’arte di viaggiare secondo DS. Una DS 7 con autista a disposizione di ogni coppia di clienti per vivere nel totale comfort a senza pensieri la bellissima città di Parigi. Tappa decisamente mozzafiato del viaggio è stata la visita a porte chiuse, ed in esclusiva per DS, del museo del Louvre, del quale il Brand è partner. Un percorso ad hoc per scoprire dettagli e curiosità delle più importanti opere del Museo, raccontate da un guida dedicata, si è dimostrato un’esperienza indimenticabile che ha raccolto l’entusiasmo dei clienti DS.

L’agenda DS dello scorso weekend parigino è stata una vera e propria full immersion nei valori e nel rinnovato spirito della French Art of Travel che DS Automobiles ricerca attraverso l’arte, l’esplorazione e la gastronomia. Quest’ultimo settore, in particolare, è di fondamentale importanza per l’ONLY YOU perchè l’alta gastronomia è uno dei simboli dello stile di vita francese e rappresenta un territorio premium in linea con il Brand. Non va dimenticato che ormai – dal lontano 2010 – il pasto gourmet francese è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dall’Unesco. Il piacere del gusto, l’armonia tra l’uomo e i prodotti della natura sono infatti identificativi di condivisione e di apprezzamento. Così come la scelta accurata dei piatti, le numerose ricette, i grandi prodotti i cui sapori si intersecano tra loro. E per sostenere questo impegno, Julien Dumas – chef stellato che lavora per il ristorante Bellefeuille nell’hotel Saint James Paris – è diventato ambasciatore della cucina di DS Automobiles.

Oltre a questo splendido progetto, l’occasione del viaggio parigino degli iscritti al club Only You Privilege è stato anche un momento di approfondimento sulle future attività svolte dal Club, sui i progetti in corso e su alcune altre attività in agenda per i prossimi mesi: dalle conferenze dedicate al mondo artistico a quelle gastronomiche. Lo scorso marzo si è svolta la prima e-conference dedicata al celeberrimo museo parigino: “La piramide del Louvre, storia di uno scandalo”, a cui i clienti DS Automobiles, iscritti al programma Only You, hanno potuto assistere in modalità digitale. I relatori hanno raccontato la storia e la progettazione della famosa piramide di vetro che si staglia di fronte all’ingresso del complesso museale, commissionata dal presidente François Mitterrand nel 1983 e inaugurata nel 1989.

La e-conference è solo uno dei tanti eventi riservati ai clienti DS Automobiles. Only You vanta, infatti, un’ampia serie di servizi esclusivi e prodotti su misura, legati al mondo DS e al savoir-faire francese di cui il Brand si fa portabandiera. Gli aderenti al programma diventano i veri protagonisti di eventi di altissima qualità, tra cui degustazioni di vini pregiati, esperienze enogastronomiche con chef stellati, visite private a musei, relax nelle migliori terme, incontri con maestri artigiani ed eventi automobilistici privati. Il programma? Sarà svelato a breve. Intanto nell’ultimo evento organizzato per gli iscritti al programma Only You l’entusiasmo dei partecipanti è stato tangibile. Sia per la visita di sabato 25 al museo del Louvre chiuso al pubblico (con il curatore del celebre museo personalmente a disposizione degli ospiti) che per l’esclusività della cena in una location riservata nel cuore di Parigi o per il soggiorno in un prestigioso hotel nel centro della ville lumiere.

Domenica mattina gli ospiti hanno poi cambiato punto di vista sulle meraviglie di Parigi, navigando lungo l’iconico fiume che nella storia è stato il fulcro e il simbolo della città nonchè il suo motore di sviluppo. Per poi tornare a casa arricchiti di un’esperienza straordinaria che ha permesso di capire cosa DS intende per “French Art of Travel”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).