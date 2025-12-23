DSA, a Capri un seminario formativo con esperti e dirigenti scolastici

Si è svolto mercoledì 17 dicembre 2025, presso la Sala Pollio del Centro Polifunzionale di Capri, il seminario “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”, un importante appuntamento formativo rivolto a dirigenti, docenti di ogni ordine e grado, al quale hanno preso parte anche alcuni genitori interessati. La sala si è presentata gremita, a testimonianza dell’interesse e della vicinanza di simili tematiche alla vita quotidiana della comunità scolastica.



L’incontro ha offerto una panoramica aggiornata sui DSA – dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia – con un focus sulle difficoltà attentive e sulla memoria di lavoro, fornendo agli addetti ai lavori strumenti concreti per costruire una didattica più consapevole, inclusiva e basata su evidenze scientifiche.

L’iniziativa è stata organizzata da A.N.D.A. – Associazione Nazionale Disturbi dell’Apprendimento, in collaborazione con l’associazione Il nido di Athena, con il patrocinio della Città di Capri e di Marina di Capri, e con il supporto benefico della Capri Green di Marianna Esposito, che nel corso dell’incontro è intervenuta per raccontare la propria esperienza di genitore. Con questa iniziativa, Esposito ha espresso l’auspicio che ogni studente possa incontrare nel proprio percorso scolastico una figura educativa capace di osservare, comprendere e accompagnare lo studente, proprio come è accaduto a suo figlio con la Maestra Rosanna.

Il seminario ha visto la partecipazione del dottor Andrea Di Somma, medico foniatra, presidente nazionale A.N.D.A. e docente universitario, e del dottor Vincenzo Di Maro, logopedista e membro del direttivo A.N.D.A.

Nel suo intervento, il dottor Di Somma ha sottolineato come i DSA e i disturbi attentivi vadano letti non come patologie, ma come caratteristiche neurobiologiche che interagiscono con l’ambiente, incidendo non solo sul rendimento scolastico ma anche su autostima e benessere emotivo. È emersa inoltre l’importanza di superare modelli educativi standardizzati, favorendo approcci personalizzati condivisi tra scuola e famiglia.

Il dottor Di Maro si è concentrato invece sulle difficoltà attentive e sulla memoria, offrendo spunti operativi per l’osservazione e la gestione delle difficoltà in ambito scolastico.

Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti didattici grazie all’intervento della Presidente dell’associazione Il nido di Athena, Nicoletta Longobardi, Tutor DSA , che ha illustrato strategie compensative, attività di potenziamento e buone pratiche.

L’evento, sostenuto dai dirigenti scolastici Pasquale Iezza (Istituto Axel Munthe) e Rossella Ingenito (I.C. Gemito Nievo), da Don Pasquale Irolla, presidente della Fondazione San Costanzo, e dall’Ascom Capri, ha rappresentato un momento significativo per la comunità locale, aprendo la strada a future azioni solidali e percorsi educativi dedicati agli studenti con DSA.

Il seminario ha quindi confermato l’importanza di formazione, collaborazione e consapevolezza nella gestione dei disturbi specifici dell’apprendimento, sottolineando il valore di iniziative strutturate sul territorio caprese.