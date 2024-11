Dse Marche, oro a Napoli per la ristorazione collettiva d’emergenza

Concorso alimentare Dse Marche all’Emergency: medaglia d’oro per la ristorazione collettiva di emergenza». Lo comunica la Regione. «Congratulazioni alla squadra DSE (Dipartimento Solidarietà ed Emergenze) Marche – le parole dell’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi – per questo meritatissimo riconoscimento. Questo oro conferma il loro ruolo fondamentale nella diffusione di una cultura culinaria che supporta situazioni critiche, portando qualità, organizzazione e grande solidarietà anche nei contesti più difficili. Un risultato che è motivo di orgoglio per la comunità marchigiana e che ribadisce l’importanza di unire competenza, creatività e umanità nella gestione delle emergenze». La squadra del DSE Marche, sezione della Federazione Italiana Cuochi dedicata alla promozione dei principi della «ristorazione collettiva di emergenza», ha conquistato la medaglia d’oro all’Emergency Food Contest. La competizione si è svolta a Napoli dal 17 al 19 novembre e hanno partecipato team provenienti da tutta Italia, impegnati in sfide culinarie ideate per simulare scenari di emergenza. Il team del DSE Marche era composto da: Alberto Grilli (Caposquadra),Paolo Carducci, Nazario Contardi, Simone Paolucci. Ad accompagnare i cuochi marchigiani c’era il Presidente del DSE Marche, Paolo Piaggesi. I giudici – membri del Consiglio Nazionale della Protezione Civile e esperti di competizioni internazionali – hanno elogiato il lavoro del DSE Marche per diversi aspetti: attenzione alle diete speciali; pulizia e rispetto delle norme HACCP, precisione tecnica e cura estetica dei piatti, equilibrio nutrizionale, garantendo la giusta proporzione tra carboidrati, proteine e vegetali. La squadra ha dimostrato, inoltre, grande professionalità e spirito collaborativo, ottenendo riconoscimenti anche per la cordialità nei confronti degli altri concorrenti e dei giudici. «Le prove messe hanno alla prova le abilità tecniche e organizzative delle squadre in un contesto simulato di emergenza. – spiega la Regione – La cucina, allestita in un contenitore attrezzato fornito dalla Protezione Civile della Regione Campania, ha rappresentato il centro operativo per la creazione dei piatti. Durante la gara, i partecipanti hanno affrontato anche una simulazione di evacuazione, seguendo le procedure di sicurezza previste per spegnere impianti elettrici, gas e acqua. Le materie prime, consegnate in stile «mystery box», includevano vongole in barattolo, filetti di branzino congelati e una cassetta di friarelli. La sfida richiedeva di trasformare questi ingredienti in piatti bilanciati, adatti sia a diete normali che a diete speciali, come quelle per celiaci e vegani». Il team ha presentato due proposte: il piatto unico Gnocchi con vongole e friarelli e branzino con crema verde e polvere di spinaci: gli gnocchi sono stati spadellati con cime di rapa e vongole per offrire una combinazione equilibrata di carboidrati e vegetali). Il branzino è stato poi arrostito e servito con una crema di gambi di friarelli utilizzati per la pasta (così da impiegare tutta la materia prima avendo un occhio attento agli sprechi e alla sostenibilità alimentare) guarnita con polvere di spinaci Montosco: per le diete speciali, il team ha preparato un piatto per celiaci vegani: pasta con fagioli e cime di rapa, accompagnata da finocchi e cipolle spadellate».