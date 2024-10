Dubai, al Supreme Court Complex apre Daniele Pescara Consultancy

DUBAI (ITALPRESS) – Nel 2024, gli Emirati Arabi Uniti si preparano a registrare il più grande incremento netto di milionari al mondo, accogliendo ulteriori 6.700 individui con patrimoni elevati. Per supportare questa crescita, il Paese sta implementando diverse iniziative, tra cui un centro esclusivo che ospiterà 30 aziende all’interno del Supreme Court Complex.

Nel gruppo di queste realtà spicca l’eccellenza italiana Daniele Pescara Consultancy, già presente nel Dubai International Financial Centre (DIFC), uno dei principali quartieri finanziari mondiali per i mercati del Medio Oriente, Africa e Asia sudorientale (MEASA).

Le prospettive di sviluppo del territorio dell’Emirato sono ottimistiche, come evidenziato da uno studio di LSEG, che ha rivelato come gli Emirati Arabi Uniti siano emersi come un hub finanziario, con una crescita del 9% nel patrimonio gestito, superando qualsiasi altro centro simile nel 2023. Inoltre, Dubai ospita il 62% degli High Net Worth Individuals (HNWI). Il report sottolinea anche che Dubai rappresenta un mercato promettente per investitori e gestori di fondi in espansione.

Con pool di capitali privati valutati a 3,5 trilioni di dollari, Dubai si distingue come la città con la maggiore concentrazione di ricchezze nella regione, ospitando oltre 40 enti sovrani locali, tra cui l’Investment Corporation of Dubai e il Dubai Investment Fund.

A fronte di una simile crescita, l’Emirato offre un territorio vantaggioso per gli imprenditori internazionali che scelgono di investire a Dubai. Anche le società già presenti nel mercato locale possono avvantaggiarsi di tanta dinamicità, scegliendo di crescere parallelamente ai successi del Paese. La Daniele Pescara Consultancy, operante nel DIFC di Dubai da oltre 10 anni, è stata selezionata tra le realtà elette per spostare la sua sede legale presso il Dubai Supreme Court Complex da dove continuerà a fornire i suoi sartoriali servizi di consulenza dedicati alle imprese.

Daniele Pescara, presidente della società, ha dichiarato: “Mentre online si diffonde il trend dello smartworking e le scrivanie in affitto noi facciamo il contrario: abbiamo deciso di dare un’ulteriore garanzia ai nostri clienti con una presenza sul territorio ancora più radicata: aprire una nuova sede all’interno del Supreme Court Complex non solo rinforza la nostra presenza, ma garantisce un servizio ancora più sicuro e allineato alle normative locali”.

Lo Studio, già affermato come leader nella consulenza per l’apertura di società a Dubai, continuerà a distinguersi grazie al suo team di professionisti.

Tra questi, figura il socio fondatore di MP Consulting, Roberto Manzi, commercialista internazionale UAE e fiscalista internazionale, con una lunga esperienza manageriale per multinazionali di rilievo, tra cui le francesi Groupe Adeo e Rexel Group.

Grazie a questa nuova sede e al continuo impegno nel fornire un servizio d’eccellenza, la Daniele Pescara Consultancy conferma la sua posizione di riferimento per imprenditori e investitori italiani e internazionali che desiderano espandere la loro attività negli Emirati Arabi Uniti.

