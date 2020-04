Dubai FDI, meeting internazionale sul Made in Italy moderato dal casertano Corbello

Francesco Corbello, dottore commercialista di Aversa, nonché «strategic partner» di Dubai Investment Development Agency (Dubai FDI) – l’Agenzia di promozione degli investimenti esteri presso il Dipartimento di Sviluppo Economico del Governo di Dubai – sarà il moderatore del meeting online «Made in Italy nel mondo: vecchi mercati e nuovi scenari» che si terrà sui canali social-web lunedì 6 aprile. L’evento, è stato organizzato da Italian Export Forum, il Forum dell’Export Italiano presieduto da Lorenzo Zurino, sorrentino, fondatore e Ceo di «The One Company» (export di prodotti alimentari di qualità negli Usa) che ha lanciato mesi fa a Sorrento (alla presenza del numero uno di Confindustria, Boccia) la prima edizione dell’Ief, poi replicato anche a New York, Monaco e Doha. Mai come adesso è importante tenere alta l’attenzione sul Made in Italy. Per questo si è deciso di organizzare una tappa online per parlare di Made in Italy nel mondo, analizzando vecchi mercati e nuovi scenari possibili per una ripresa futura. Nel corso del format realizzato da Studioesse «Meeting senza Frontiere», Corbello modererà il dibattito con relatori d’eccezione: oltre a Zurino, si collegheranno Andrea Benetton (ceo di Cirio Agricola Spa & Maccarese SpA), Nicola Bertinelli (presidente nazionale del Consorzio Parmigiano Reggiano); Alberto Cattaneo (presidente di Cattaneo & Zanetti); Sabato D’Amico (amministratore delegato D’Amico, D&D Italia SpA) e Mario Gasbarrino (board member Cortilia SpA & Everton SpA). Sarà un talk aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, fare domande o intervenire in diretta visibile a questi indirizzi: https://www.facebook.com/italianexportforum/ – https://www.facebook.com/studioesse.net/– https://www.youtube.com/user/studioessesrl/. In questa tappa si parlerà Made in Italy nel mondo analizzando la ripresa e si spiegherà come accedere a «Made in Italy Family» dal sito (https://italianexportforum.it/ madeinitalyfamily), attraverso il quale è possibile chiedere un contatto diretto o diventando un nuovo membro della Family. «Non vogliamo certo sostituirci alle istituzioni e nemmeno alle associazioni d’impresa e di settore – spiega Zurino – il nostro obiettivo è solo creare una rete di persone d’impresa che si aiuta a vicenda».