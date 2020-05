Dubai, indignazione della diplomazia italiana per gli “spaghetti al Coronavirus”

La ‘pizza al Coronavirus’ non è stato il solo oggetto di indignazione diplomatica:

Un piatto con i colori dell’Unione Europea con dentro degli spaghetti conditi con un sugo che ricorda (più che vagamente) la forma del coronavirus. È questo il contenuto di una foto pubblicata su GulfNews.com (un magazine diffuso nell’area del Golfo Persico) che ha fatto letteralmente infuriare l’ambasciatore italiano ad Abu Dhabi. Nicola Lener non ha esitato ad esprimere tutta la sua indignazione al direttore Abdul Hamid Ahmad per quella immagine e per il contenuto dell’articolo, offensivo, irrispettoso e pieno di stereotipi razzisti, che condanna le scelte dell’Italia in questo momento di emergenza e accusa il nostro Paese di trascinare l’Europa nella crisi economica. Lener accusa il giornale di voler minare la credibilità del nostro Paese, offendendo le nostre vittime e i nostri professionisti impegnati nella battaglia al Covid-19, in un momento in cui l’Italia sta esprimendo un grande spirito di unità nazionale. “Le istituzioni italiane – scrive l’ambasciatore italiano nella sua lettera – stanno affrontando con coraggio misure radicali per il contenimento del contagio, misure che stanno imitando paesi in tutto il mondo e la maggioranza delle nazioni europee”. In questo momento così difficile, conclude l’ambasciatore, l’Italia merita “rispetto, solidarietà e supporto, non sciocche prese in giro”. Chissà perché certi messaggi arrivano in un momento in cui per molti il nostro Paese dovrebbe essere esempio di correttezza e virtù , ma la vera piaga è quella evidenza di ignoranza che anche a Dubai che è un esempio di modernità e tecnologia regna , reputando l’Italia spaghetti, pizza e babà, anche di fronte ai tanti lutti nazionali che dovrebbero essere trasformati in silenzio e raccoglimento.