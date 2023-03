Ducati Borgo Panigale Experience, Nuovi tour e collaborazioni

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ducati rinnova l’offerta della Borgo Panigale Experience introducendo nuove attività, modalità di visita e collaborazioni per offrire a tutti gli appassionati esperienze sempre più coinvolgenti e indimenticabili. La Borgo Panigale Experience è il percorso realizzato da Ducati per tutti coloro che vogliono vivere una full immersion nel mondo delle Rosse di Borgo Panigale, ripercorrendo più di 90 anni di storia e passione all’interno del Museo Ducati e potendo osservare dal vivo la nascita delle moto che fanno sognare i Ducatisti di tutto il mondo. All’interno di questa già ricca offerta si inserisce una nuova e prestigiosa collaborazione con Lamborghini. A partire dal 25 marzo e fino al 7 maggio nasce per tutti gli appassionati la “Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience “, ideata per gli amanti delle due e quattro ruote che vogliono vivere in prima persona il talento motoristico, il sapere creativo e la passione di due eccellenze della Motor Valley che portano il Made in Italy nel mondo.

La nuova experience permette di visitare in un solo giorno entrambi i musei, usufruendo di una tariffa ridotta per i due biglietti e di un servizio di bus navetta gratuito che offre un trasferimento diretto e rapido tra i complessi museali di Borgo Panigale e Sant’Agata Bolognese. La modalità sarà fruibile unicamente il sabato e la domenica per un gruppo massimo di 15 persone, con visita guidata condotta da guide esperte per entrambi i musei, sia in lingua italiana che in lingua inglese a weekend alterni. Per accedere a tariffa ridotta ai musei e usufruire del servizio di bus navetta è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata sia sul sito Lamborghini sia sulla pagina dedicata del sito Ducati, dove sono anche consultabili gli orari e le tariffe dell’experience.

Tra le altre novità che vanno ad arricchire l’offerta della Borgo Panigale Experience si aggiungono anche i Discovery Tour con Livio Lodi, Curatore del Museo Ducati, esperto e appassionato di storia che potrà trasferire la sua grande conoscenza e passione del marchio Ducati. Attraverso il nuovo format gli appassionati possono esplorare il Museo Ducati passeggiando in compagnia del suo stesso Curatore, scoprendo storie, aneddoti e momenti inediti attraverso una narrazione emozionante, vivendo un’esperienza ancora più immersiva nelle sale che ripercorrono i modelli iconici, le imprese sportive, i piloti leggendari e i traguardi tecnologici che hanno contribuito a costruire il marchio Ducati.

Le visite al Museo Ducati in compagnia del Curatore saranno tenute a partire dal 1 aprile e fino al 7 ottobre, un sabato ogni mese per gruppi di massimo 12 persone. Per ogni data è previsto un tour in italiano e uno in inglese. Maggiori informazioni sulle giornate selezionate e gli orari di visita sono disponibili sulla pagina dedicata del sito Ducati. Grazie poi a una partnership tra Fondazione Ducati e Trenitalia Tper, coloro che viaggiano a bordo della compagnia ferroviaria regionale dell’Emilia Romagna avranno la possibilità di visitare il Museo Ducati a tariffa dedicata.

foto: ufficio stampa Ducati

(ITALPRESS).