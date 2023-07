Ducati celebra la Monster con la versione 30° Anniversario

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ducati celebra i 30 anni del Monster con un modello in serie numerata e limitata a 500 unità. La versione Monster 30° Anniversario è l’omaggio della Casa di Borgo Panigale a una moto che ha rivoluzionato il mondo delle due ruote e che dal 1993 a oggi ha conquistato la passione di oltre 350.000 Monsteristi in tutto il mondo. Il Monster è da sempre questo: un motore sportivo, perfetto per l’uso stradale, ciclistica derivata dalla Superbike, manubrio largo e niente carenatura. Un’idea tanto semplice quanto efficace, che ha permesso di realizzare la moto che ha reinventato il segmento delle naked e che nel corso degli anni si è evoluta più volte rimanendo sempre fedele all’idea originale. Anche questa versione speciale mantiene le caratteristiche iconiche dei modelli Monster: uno stile inconfondibile e il massimo del divertimento su strada. La sua natura si coglie fin dal primo sguardo grazie alla livrea Tricolore 30° Anniversario ispirata ai Monster più sportivi del passato. Questa livrea celebra il made in Italy di cui Ducati è ambasciatrice ed è impreziosita dal colore oro dei cerchi, appositamente realizzati per questo modello e della forcella O’hlins NIX30.

Altri elementi distintivi di questo modello sono poi la sella impreziosita dal logo ricamato dei 30 anni e l’animazione dedicata del dashboard che si avvia all’accensione del quadro. Ogni moto è infine resa unica da una placca sulla piastra di sterzo con riportato nome del modello e numero dell’esemplare, certificato di autenticità e telo copri moto dedicato. Il Monster 30° Anniversario è equipaggiato con componenti che, oltre ad esaltarne l’estetica, migliorano anche le doti dinamiche e che permettono di raggiungere un peso in ordine di marcia di 184 kg, ovvero 4 kg in meno rispetto al modello standard, già riferimento della categoria per leggerezza. Questo traguardo è ancora più di valore se si considera che rispetto al modello standard sono stati aggiunti componenti, e quindi peso, quali l’ammortizzatore di sterzo e il cupolino.

Il Monster, reinterpretazione in chiave moderna della ricetta originale, è una moto leggera, facile, maneggevole e veloce. E’ spinto dal motore Testastretta 11°, un bicilindrico 4 valvole raffreddato a liquido con distribuzione desmodromica da 111 cavalli. Un motore estremamente affidabile e poco impegnativo dal punto di vista della manutenzione, grazie a intervalli di manutenzione principali molto dilazionati nel tempo (15.000 km per il cambio olio e 30.000 km per il controllo gioco valvole). Ha una curva di erogazione piena a tutti i regimi, in particolare a quelli medio bassi, i più utilizzati su strada. Questo significa motore più pronto, che si traduce in maggior piacere di guida. Estremamente razionale ed efficace, la ciclistica del nuovo Monster trasporta i principi ispiratori delle Superbike Ducati su una moto stradale. Il motore è portante, e a lui si collega un telaio Front Frame che concettualmente riprende quello della Panigale V4. Le sospensioni O’hlins, completamente regolabili, vantano una forcella più leggera di 0,6 kg rispetto a quella adottata su Monster e Monster+, migliorano il feeling, oltre ad aumentare la luce a terra e di conseguenza l’angolo di piega. Il setup delle sospensioni è sportivo, e questo permette al Monster 30° Anniversario di regalare grande divertimento quando si guida nel misto stradale, ma anche fra i cordoli di un circuito. La dotazione O’hlins è completata con l’ammortizzatore di sterzo regolabile che aumenta la precisione e il rigore ai ritmi più elevati.

L’impianto frenante è caratterizzato da pinze anteriori Brembo Stylema (più leggere di 0,4 kg rispetto alle unità montate sul Monster) e flange in alluminio per i dischi freno anteriori da 320 mm (più leggere di 0,5 Kg rispetto alla dotazione del Monster) e rende il Monster 30° Anniversario più performante in staccata e più agile grazie alla riduzione dell’inerzia all’avantreno. L’agilità migliora ulteriormente grazie agli inediti cerchi forgiati, che riducono le masse non sospese di 1,86 kg, diminuendo il momento di inerzia della ruota anteriore del 21,8% e di quella posteriore del 26,9%. Il Ducati Monster 30° Anniversario arriverà nelle concessionarie della rete Ducati a partire da dicembre 2023.

