Ducati, divertimento assicurato con l’Hypermotard 950 RVE

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Hypermotard 950 è la fun bike di Ducati pensata per tutti gli appassionati che vogliono essere protagonisti di avventure adrenaliniche insieme alla propria moto. Sportiva e divertente, l’Hypermotard unisce prestazione esuberanti a un’elettronica raffinata che ne garantisce il pieno controllo in ogni situazione. Ispirata al mondo dei supermotard, l’Hypermotard 950 è una moto dal carattere giovane che fa del divertimento la sua caratteristica principale. Il look aggressivo invita a salire in sella per vivere un’esperienza di guida di puro divertimento, supportata dalla tecnologia delle Ducati di ultima generazione. Per il 2024, la versione Hypermotard 950 RVE cambia look e si aggiorna con la nuova veste grafica chiamata Graffiti Livery Evo.

La nuova livrea utilizza decal ad acqua con l’obiettivo di ottenere una grafica raffinata e complessa che, come per la precedente livrea, si ispira alle opere di street art. La grafica interessa l’intera moto, creando così un effetto paragonabile a quello delle verniciature ad aerografo. Il logo RVE, posto sulle fiancate posteriori, è un ulteriore dettaglio che identifica la nuova livrea Graffiti Livery Evo. L’Hypermotard 950 trasmette leggerezza ed essenzialità grazie alle sue forme pulite e alle sue linee tese. Il richiamo al mondo del supermotard si ritrova nel doppio scarico alto, nel profilo sella rettilineo e nelle proporzioni estreme della moto, che comunicano, anche da fermo, agilità e adrenalina. La famiglia Hypermotard è composta, oltre alla versione RVE in Graffity Livery Evo, da quella standard 950, disponibile nella colorazione Ducati Red, e da quella SP. Quest’ultima accentua ulteriormente il carattere sportivo dell’Hypermotard grazie alle sospensioni O’hlins a corsa maggiorata, i cerchi forgiati Marchesini e il Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO di serie (quest’ultimo di serie anche nell’Hypermotard 950 RVE).

Il comparto elettronico dell’Hypermotard 950, moderno e sofisticato, è composto da ABS Cornering Bosch EVO, integrato con la funzionalità Slide by Brake che permette derapate controllate in ingresso di curva in sicurezza, e Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, sempre monitorabili dal display TFT da 4.3”. Il pilota è inoltre libero personalizzare i propri stili di guida e ripristinare i parametri di funzionamento impostati da Ducati sui tre Riding Mode Sport, Touring e Urban. La famiglia Hypermotard è dotata del motore bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm3 che raggiunge i 114 CV a 9.000 giri/minuto, mentre l’80% della coppia è disponibile a 3.000 giri/minuto. Tutte le versioni della gamma – Hypermotard 950, 950 SP e 950 RVE – sono disponibili nella versione depotenziata da 35 KW con una riduzione di 1.000 euro sul prezzo di listino, ideale per i possessori di patente A2.

Lo stile della propria Hypermotard 950 può essere reso ancora più dinamico grazie ai pacchetti Style e Sport e ai numerosi accessori Ducati Performance, progettati per valorizzare estetica e versatilità della fun-bike. Dai silenziatori Termignoni omologati con camicia in titanio del pacchetto Sport, alla protezione serbatoio in fibra di carbonio del pacchetto Style, passando per le maniglie passeggero e la borsa morbida da serbatoio: ogni Ducatista può scegliere e visualizzare i propri accessori preferiti nella sezione “Configuratore” del sito Ducati.com. Per rispecchiare in pieno stile Ducati l’anima energica dell’Hypermotard 950, sul sito Shop.Ducati.com è poi disponibile un’ampia gamma di tute, giacche e caschi, pronta a soddisfare le esigenze e i gusti di tutti gli appassionati.

