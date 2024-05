Ducati, Domenicali: situazione buona, continuiamo a investire

2022-23 gli anni migliori. Inaugurato il nuovo centro logistico.

Valsamoggia (BO), 16 mag. (askanews) – Ducati oggi è in una condizione buona: il 2022 e il 2023 sono stati gli “anni migliori della nostra storia in termini di fatturato superando 1 miliardo di euro”. Quindi il settore è sicuramente “difficile, complicato, ci sono molte sfide, ma abbiamo dei prodotti molto validi, molto tecnologici e questo ci permette di avere una clientela molto attenta che crede nei nostri prodotti ci dà la possibilità quindi continuare a investire”. Lo ha detto l’amministratore delegato Claudio Domenicali, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi spazi di Ducati nel G-Park di Glp a Valsamoggia nel bolognese, dove la casa motociclistica Campione del Mondo MotoGp, WorldSbk e WorldSsp, disporrà di spazi logistici a supporto della produzione.”Abbiamo cominciato, ormai diversi anni fa, una fase di ripensamento e di crescita del nostro plant di Borgo Panigale che rappresenta in qualche modo per noi proprio il luogo sacro dove tutti i ducatisti vengono – ha spiegato Domenicali -. Abbiamo inaugurato 18 mesi fa la nuova area di manifatture e delibera estetica e inauguriamo oggi questo polo logistico da 50.000 metri quadri che a meno di 10 chilometri dal Plant segnala in qualche modo un percorso di crescita di grande attenzione alla sostenibilità”. Il nuovo edificio per la gestione logistica di Ducati “è certificato con il massimo assoluto della certificazione ambientale in termini energetici questo ci interessa molto. Borgo Panigale un po’ più complicato perché è un building storico quindi ha bisogno di un’attività di crescita”.”Abbiamo un piano anche che continua per il futuro – ha aggiunto l’amministratore delegato – fatto non solo di investimenti dei prodotti ma di crescita della nostra presenza fisica. Lo possiamo fare perché la Ducati oggi è in una condizione buona: abbiamo nel 2022 e nel 2023 avuto due anni migliori della nostra storia in termini di fatturato superando 1 miliardo di euro. Il mondo è sicuramente difficile, complicato, ci sono molte sfide, ma abbiamo dei prodotti molto validi, molto tecnologici e questo ci permette di avere una clientela molto attenta e crede nei nostri prodotti ci dà la possibilità quindi continuare a investire” ha concluso.