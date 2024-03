Ducati, nuova linea accessori per Scrambler

BOLOGNA (ITALPRESS) – Fin dalla sua prima presentazione, nel 2015, Scrambler Ducati interpreta l’espressione più autentica del motociclismo caratterizzata da uno spirito libero, positivo e anticonformista, aperto all’incontro di stili e personalizzazioni infinite. Una moto che ha attratto oltre 100.000 nuovi appassionati in tutto il mondo, forte di un design senza tempo e di caratteristiche tecniche che ne fanno una moto moderna a tutti gli effetti. Completamente riprogettato, introduce nel suo segmento elementi tecnologici che la rendono più sicura, come l’ABS Cornering e il Ducati Traction Control, gestiti attraverso Riding Mode. Ed essendo leggera (-4 kg rispetto al modello precedente) è ancora più accessibile, facile e divertente. Lo Scrambler rimane però una moto creata fin dalla nascita per essere personalizzata, e adattarsi così a tutte le esigenze e a tutti i gusti. All’esclusiva possibilità di scegliere ben 9 colori diversi attraverso un kit di personalizzazione che cambia totalmente il look della moto, si aggiunge infatti un’ampia proposta di accessori originali pensati per allinearne l’estetica al gusto di ciascun motociclista. Ognuno potrà creare lo Scrambler dei propri sogni senza compromettere affidabilità e prestazioni, e continuando a godere della garanzia ufficiale Ducati.

Tra questi spiccano il silenziatore omologato Termignoni, i cerchi a raggi, il software di navigazione turn-by-turn, il kit alluminio Ducati by Rizoma, il tappo serbatoio, le leve al manubrio Ducati by Rizoma, i contrappesi al manubrio, la coppia di pedane poggiapiedi realizzate in collaborazione con Rizoma,

Le novità della linea Accessori Scrambler sono disponibili presso la rete concessionarie della Casa di Borgo Panigale e online sul sito Shop.Ducati.com.

foto: ufficio stampa Ducati

(ITALPRESS).