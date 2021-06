Ducati, nuova versione “Black and Steel” per Diavel 1260 S

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ducati arricchisce la famiglia Diavel 1260 per il Model Year 2022 con la presentazione del nuovo Diavel 1260 S “Black and Steel”, disponibile nei concessionari a partire da luglio. La livrea si caratterizza per la scelta di una grafica asimmetrica e raffinata che accosta il grigio lucido e il nero opaco come colori principali, a cui si aggiungono tocchi sportivi in giallo, tra i quali spiccano il telaio, la parte inferiore della coda, l’inserto nella sella dedicata e alcuni dettagli della moto. Dal 10 al 13 giugno il nuovo Diavel 1260 S “Black and Steel” sarà esposto in anteprima mondiale in occasione dell’edizione 2021 del MIMO Motor Show.

Per il direttore del Centro Stile Ducati, Andrea Ferraresi, “il Diavel 1260 S ‘Black and Steel’ è una moto che non passa inosservata. La grafica asimmetrica, il contrasto tra il nero opaco, il grigio e i tocchi di giallo sono stati pensati per esaltare potenza, design e sportività di questa moto”.

Anticonvenzionale e inconfondibile, il Diavel 1260 unisce le prestazioni di una maxi-naked all’ergonomia e al comfort di una muscle cruiser. Il cuore pulsante della moto è il motore Testastretta DVT da 1.262 cm3 che eroga 162 Cv a 9.500 giri con una curva di coppia piatta e corposa, che permette accelerazioni brucianti e al tempo stesso offre una regolarità ai bassi regimi ideale nell’uso quotidiano o turistico. La ciclistica, caratterizzata dal distintivo pneumatico posteriore da 240 mm, garantisce livelli di maneggevolezza e angoli di piega sorprendenti per chi la guida, uniti ad un buon livello di comfort. Il Diavel 1260 S “Black and Steel” si aggiunge alla versione S in colorazione Thrilling Black & Dark Stealth con telaio rosso e ruote nere. La versione standard è disponibile nella colorazione Dark Stealth con telaio nero e ruote nere.

