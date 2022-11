Ducati presenta la nuova generazione di Scrambler

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ducati ha svelato al pubblico la nuova famiglia Scrambler. Per riscrivere la propria storia, a volte serve premere il tasto fast forward. E’ quello che ha fatto Scrambler Ducati con questa nuova generazione, che diventa più contemporanea e dotata di una personalità ancora più vivace. La nuova generazione di Scrambler è stata completamente ridisegnata, mantenendo lo spirito che ha reso questa famiglia un successo mondiale conquistando oltre 100.000 appassionati: una moto essenziale, divertente, facile da guidare e con una grande personalità, la cui unicità emerge ancora più forte grazie a uno stile accattivante e moderno. Il nuovo Scrambler si propone come la scelta perfetta per chi vuole una moto dallo stile unico e riconoscibile, dinamica e divertente, accessibile e sicura per un uso quotidiano. Una moto disegnata per chi cerca la libertà e desidera condividere con gli altri il proprio stile e modo di essere.

La seconda generazione conferma quella semplicità e quell’autenticità che da sempre rappresentano valori essenziali per tutti gli appassionati Scrambler. Motore bicilindrico Desmodue raffreddato ad aria, telaio a traliccio, manubrio largo, baricentro basso e divertimento nella guida vengono valorizzati da un’elettronica evoluta e da uno stile più moderno nelle linee e nei concetti. Il risultato di questa ricetta sono tre modelli: Icon, Full Throttle e Nightshift. Tre moto dallo stile differente, accomunate da una posizione di guida rilassata e dal peso contenuto, per offrire agli appassionati di ogni esperienza e capacità un grande piacere di guida, tanto nei tragitti urbani quanto nelle gite fuori porta.

foto: ufficio stampa Ducati

