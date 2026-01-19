Ductor, la nuova figura del Cda

di Annamaria Spina

Negli ultimi anni, chi guida un’impresa o siede in un consiglio di amministrazione ha iniziato a confrontarsi con una consapevolezza nuova. Le decisioni strategiche non nascono più soltanto dall’analisi dei dati, dai modelli previsionali o dagli indicatori finanziari. Sempre più spesso prendono forma in uno spazio meno misurabile, fatto di relazioni, percezioni, silenzi, tensioni non esplicitate, fiducia implicita tra le persone.

Non è un caso che, nei percorsi di formazione per ruoli apicali, molte grandi organizzazioni abbiano iniziato a introdurre competenze provenienti dal teatro e dalla recitazione. Non per insegnare a “recitare”, ma per allenare capacità decisive: ascolto profondo, lettura del non verbale, gestione della pressione, interpretazione dei ruoli, consapevolezza della scena decisionale. L’attore, in questi contesti, diventa una fonte di competenze strategiche, non artistiche.

Prendere spunto dalle competenze di un attore significa riconoscere che guidare un’impresa non è solo esercizio di razionalità, ma anche capacità di stare dentro sistemi umani complessi. Significa coniugare strategia e ascolto, visione e percezione, analisi e intuizione. È da questa integrazione che può emergere una figura nuova, non immediatamente codificata, ma sempre più necessaria. Una figura che potremmo chiamare Ductor.

Il termine deriva dal latino ducere, “guidare”, “condurre”. Non richiama un’autorità formale, né una funzione tecnica, ma una leadership consapevole, capace di orientare le decisioni leggendo ciò che i numeri, da soli, non raccontano. Il Ductor non è un consulente tradizionale, né un esperto di contabilità, marketing o finanza, è un “attore strategico” che opera all’interno del processo decisionale, nel cuore stesso del consiglio di amministrazione.

La sua funzione non è fornire soluzioni preconfezionate, ma comprendere e interpretare le dinamiche che attraversano il board… comportamenti, relazioni, posizionamenti, alleanze, resistenze. In un CDA, ogni membro porta con sé interessi, visioni, tensioni e aspettative differenti. Il Ductor è in grado di leggere ciò che resta implicito, anticipare conflitti latenti, facilitare la costruzione di un’intuizione collettiva che renda le decisioni più efficaci e condivise.

Perché proprio l’attore come matrice di queste competenze? Perché, più di altre figure, l’attore è addestrato all’immedesimazione e all’interpretazione di prospettive diverse. È formato a osservare micro-espressioni, silenzi, scarti tra linguaggio verbale e non verbale. Sa muoversi dentro sistemi relazionali complessi e restituirne una lettura coerente. Inoltre, possiede una competenza narrativa fondamentale… la capacità di trasformare dati, scenari e informazioni frammentate in una storia comprensibile, condivisibile, orientata all’azione.

La gestione della complessità emotiva è un altro elemento decisivo. Nei consigli di amministrazione, le emozioni non scompaiono… agiscono sotto traccia. Il Ductor sa riconoscerle, modularle, comprenderne l’impatto sulle decisioni economiche. Non lavora sulle emozioni in sé, ma sulle loro conseguenze strategiche.

Le dinamiche di un consiglio moderno… fusioni, investimenti, scelte di governance, relazioni con gli stakeholder, dialogo con il mercato, richiedono una lettura continua dei segnali umani. Un indicatore finanziario non mostra una tensione personale, una resistenza silenziosa, una frattura nella fiducia. Il Ductor colma questa lacuna offrendo anticipazione dei conflitti, supporto alla coesione interna, interpretazione strategica dei dati e visione integrata degli scenari futuri.

A questo punto sorge spontanea una domanda… perché non un coach, uno psicologo o un altro professionista delle relazioni umane? La risposta non è ideologica, ma strategica. Il coach lavora prevalentemente sullo sviluppo individuale e sul miglioramento delle performance personali. Lo psicologo interviene sulle dinamiche emotive con un approccio che richiede tempo, contesti protetti e una relazione esplicita di cura. Entrambe queste figure operano spesso a valle del processo decisionale o in spazi separati dalla governance.

Il Ductor, invece, agisce mentre il processo decisionale è in corso. Non interrompe, non medicalizza, non osserva dall’esterno. Interpreta in tempo reale il funzionamento del sistema. Non legge le persone singolarmente, ma le relazioni che si creano tra loro. In un CDA conta non solo ciò che viene detto, ma come viene detto, da chi, in quale momento e con quale reazione degli altri membri. Questa è la grammatica che l’attore conosce profondamente.

Un’ulteriore differenza è l’abitudine a operare in contesti ad alta esposizione e responsabilità collettiva. Il palcoscenico, come il consiglio di amministrazione, è un luogo in cui ogni gesto ha conseguenze e ogni errore è visibile. Questa esperienza rende il Ductor particolarmente adatto a muoversi in ambienti decisionali complessi, dove il tempo è limitato e il margine di errore ridotto.

In questa prospettiva, il Ductor non introduce un linguaggio esterno al CDA. Non parla “da fuori”, ma “da dentro”. Aiuta il consiglio a diventare consapevole del proprio funzionamento mentre agisce. Progressivamente, questa funzione diventa strutturale, non come specializzazione tecnica, ma come intelligenza applicata alla governance.

Un ultimo elemento completa il quadro… “l’improvvisazione”. Nell’attore, improvvisare significa reagire all’imprevisto senza perdere coerenza, trasformando l’incertezza in azione. In un contesto economico segnato da discontinuità e volatilità, questa capacità rappresenta un vantaggio competitivo rilevante. La creatività applicata al CDA non è espressiva, ma funzionale: serve a sbloccare impasse decisionali, riformulare problemi, generare scenari alternativi quando l’analisi tradizionale raggiunge i propri limiti.

“Il Ductor rende l’economia strategica e trasversale, perché ne interpreta la dimensione umana”.