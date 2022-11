Il 25 novembre saranno passati due anni dalla morte di Diego Armando Maradona: ma il ricordo del fuoriclasse argentino è più vivo che mai. In particolare a Napoli dove, già da qualche giorno, sono pronti i manifesti che celebrano l’anniversario della scomparsa del campione. Ecco il testo: “Napoli è in lutto per il secondo anniversario della morte di DIego Armanfo Maradona. Non ti dimenticheremo mai. Ti amiamo Dios 10”.