Due aziende campane al Bontà, il Salone delle eccellenze alimentari che si apre sabato 9 a Cremona

Ci sono le aziende campane Ella Srl Freschi di Bufala di Caserta e Franco Sas di Meglio Vincenzo, di Forio d’Ischia, tra le imprese che partecipano al BonTà, il Salone delle eccellenze enogastronomiche dei territori, che si svolge da sabato 9 a martedì 12 novembre a Cremona.

La nuova edizione della manifestazione, dedicata ai prodotti tipici e più genuini delle regioni italiane, registra una crescita degli espositori di oltre il 20%: nel corso della rassegna si svolgeranno degustazioni, assaggi, incontri con esperti, e la possibilità per i visitatori di acquistare direttamente dai produttori, oltre a un calendario di eventi da seguire all’interno del BonTà (la versione completa è disponibile all’indirizzo www.ilbonta.it).

“Accanto al classico il BonTà, il tempio dei sapori di alta qualità, dove incontrare ristoratori, distributori e buongustai – è scritto in una nota dell’organizzazione – il salone si struttura quest’anno nel BonTà Professional (uno spazio dedicato ai professionisti della ristorazione in cui le aziende di accessori, fornitura di food & beverage e abbigliamento professionale proporranno le proprie attrezzature agli operatori del settore Ho.Re.Ca) e nello Special Beer Expo, lo spazio giunto alla sua terza edizione dedicato ai produttori che vogliono presentare le migliori birre speciali, agli operatori e agli appassionati che vogliono interpretare e gustare la birra, sia nei classici che nei nuovi abbinamenti e gusti”.