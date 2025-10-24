Due campani tra i 25 Alfieri del Lavoro insigniti oggi da Mattarella

Tra i 25 Alfieri del Lavoro insigniti oggi al Quirinale della Medaglia del Presidente della Repubblica figurano anche tre giovani campani: Luisa Iorio (Napoli), Guerrino Davide Cassella (Caserta) e Andrea Manica (Taranto, ma residente in Puglia con parte del percorso scolastico in Campania). Un riconoscimento che celebra non solo l’eccellenza nei risultati scolastici, ma anche l’impegno civile, la creatività e la dedizione dei migliori studenti d’Italia.

Il premio

Istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Premio Alfieri del Lavoro viene conferito ogni anno a 25 studenti che abbiano concluso la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti.

Il numero dei premiati richiama simbolicamente quello dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, sottolineando il legame tra dedizione allo studio e impegno nella vita professionale.

Agli Alfieri del Lavoro viene assegnato un attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

I 25 Alfieri del Lavoro 2025

I premiati di quest’anno sono:

Serena Affaitati (Francoforte), Alessandro Altieri (Bari), Giada Baratto (Padova), Giorgio Basilotta (Catania), Alessandro Bellusci (Torino), Lorenzo Benericetti (Pisa), Alice Bordet (Ravenna), Alfredo Marco Caccamo (Reggio Calabria), Guerrino Davide Cassella (Caserta), Alisia Gabriela Di Panfilo (Teramo), Stella Ferla (Cremona), Emma Gasser (Bolzano), Giorgio Giglio (Roma), Luisa Iorio (Napoli), Valentino Lai (Sud Sardegna), Maria Teresa Leone (Siena), Andrea Manica (Taranto), Filippo Nicotra (Enna), Tiziano Pilz (Verona), Gaia Ruggiero (Pescara), Martina Sechi (Oristano), Sofia Soldavini (Varese), Lucrezia Luciana Teti (Alessandria), Vittorio Antonio Trobia (Brindisi) e Hoara Vaira (Pesaro e Urbino).

Talento, impegno e valori

Gli Alfieri del Lavoro incarnano l’immagine di un’Italia competente e responsabile, capace di unire passione per lo studio, impegno civile, creatività e attenzione alle sfide del futuro.

Molti di loro hanno partecipato a Olimpiadi scientifiche e linguistiche, concorsi letterari e gare di matematica; altri hanno ideato applicazioni per l’inclusione digitale, collaborato a progetti di sostenibilità ambientale, o svolto attività di volontariato e tutoraggio.

Tra i premiati figurano anche musicisti, sportivi e artisti, tutti uniti da un forte senso di responsabilità e da un’idea di merito inteso non solo come eccellenza nello studio, ma come contributo al bene comune.

Requisiti e provenienza territoriale

Per l’edizione 2025 i dirigenti scolastici hanno segnalato 4.208 studenti, di cui 3.944 in possesso dei requisiti: almeno 9/10 alla Licenza Media e una media non inferiore a 8/10 nei primi quattro anni delle Superiori.

La votazione di 100/100 all’esame di Stato è stata verificata solo per i candidati della graduatoria finale.

Le segnalazioni sono giunte da tutto il Paese: 1.626 dal Nord, 856 dal Centro, 1.459 dal Sud e Isole, e 3 dall’Estero.

In graduatoria figurano 2.464 donne e 1.480 uomini.

Tra i 25 Alfieri premiati quest’anno, la provenienza territoriale include 8 province del Nord, 6 del Centro, 10 del Sud e delle Isole e 1 dall’Estero, distribuite in 14 regioni.

Tredici premiati sono donne e dodici uomini; 22 hanno conseguito un diploma liceale e 3 un diploma tecnico.

Le medie scolastiche variano da 9,83 a 10, con 22 Alfieri su 25 che hanno ottenuto la lode all’esame di Stato.

Il Collegio Universitario “Lamaro Pozzani”

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, presieduta da Maurizio Sella, sostiene la formazione dei giovani anche attraverso il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come Collegio Universitario di Merito.

Fondato nel 1971, ospita circa 70 universitari selezionati da tutta Italia, offrendo loro la possibilità di proseguire gli studi a Roma completamente a titolo gratuito.

L’obiettivo è promuovere la crescita di giovani di talento, capaci di coniugare formazione accademica, apertura culturale e senso civico.