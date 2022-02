Due candidature ai Bafta inglesi per È stata la mano di Dio di Sorrentino

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino ha ricevuto due candidature ai Bafta, gli Oscar inglesi: per il miglior film straniero e per il miglior casting (Massimo Appolloni e Annamaria Sambucco). In gara anche gli italiani Massimo Cantini Parrini per i costumi e Alessandro Bertolazzi per il trucco di ‘Cyrano’. Il film che ha ricevuto il maggior numero di candidature è ‘Dune’ che guida la classifica con ben 11 nomination. Il film di Sorrentino sulla sua adolescenza nella Napoli degli anni ’80 sfida, per il titolo di miglior film straniero, il giapponese ‘Drive My Car’ di Ryusuke Hamaguchi, ‘Madri parallele’ di Pedro Almodovar, ‘Petite Maman’ di Celine Sciamma e ‘La peggiore persona del mondo’ di Joachim Trier. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 13 marzo.