Due donne si buttano nel torrente per salvare un cane e spariscono. Trovato il corpo di una delle due

Una delle due donne che da ieri in tarda mattinata risultavano disperse in alta Valmalenco, a Lanzada (Sondrio), dopo essere entrate nel torrente Fellaria per cercare di salvare il cane di una di loro, è stata trovata morta. Il corpo è stato recuperato dalle squadre di soccorritori.

Le due donne, lecchesi, erano entrate nel torrente Fellaria per cercare di salvare il cane di una delle due finito nelle acque gelide. Il corpo di una è stato individuato stamani e recuperato dalle squadre di soccorritori. Sono intervenuti i sub dei Vigili del fuoco, militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e Soccorso alpino della VII Delegazione che ora sono impegnati nelle ricerche della seconda donna nel territorio impervio del comune di Lanzada.