Due facce della stessa medaglia: il Napoli che teme l’Inter ma travolge la Lazio

32^ Giornata di Serie A

Stadio: Diego Armando Maradona

Marcatori (Assist): 7’ rig. Insigne, 12’ Politano (Mertens), 53’ Insigne (Hysaj), 65’

Mertens (Zielinski), 70’ Immobile (Pereira), 74’ Milinkovic-Savic, 80’ Osimhen (Lozano)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (72′ Rrahmani), Koulibaly

Hysaj; Fabiàn, Bakayoko (88′ Lobotka); Politano (72′ Lozano), Zielinski (82′ Elmas),

Insigne; Mertens (72′ Osimhen)

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (83′ Akpa

Akpro), Leiva (58′ Cataldi), Luis Alberto (65′ Pereira), Fares (65′ Lulic); Correa,

Immobile (83′ Muriqi)

Al Maradona il Napoli ha mostrato, a soli quattro giorni di distanza, entrambi i suoi volti: pur passando casualmente in vantaggio contro l’Inter gli azzurri non sono riusciti a dare continuità al proprio gioco, impostando fin dal principio una partita fin troppo prudente. Un pizzico di cattiveria in più, di voglia di vincere, e la vittoria non sarebbe stata impossibile.

Completamente opposta invece la vittoria per 5-2 in casa contro la squadra di Inzaghi, in cui i partenopei hanno travolto l’avversario per larghi tratti del match, nonostante il vantaggio, con foga ma anche eleganza.

Apre le marcature Insigne al 6’ dal dischetto, dando il via ad un primo quarto di gara targato Napoli: al 12’ uno scatenato Politano troverà un gran goal di mancino, pregevole il controllo di Mertens che ha poi servito il compagno sull’esterno.

Al 20’ gli ospiti rispondono sfiorando il goal con Correa. La sua conclusione termina sul palo, infiammando l’animo della squadra che chiuderà per circa dieci minuti gli azzurri nella loro metà campo, con incredibile agonismo che renderà difficile la vita a Di Bello.

Il rigore per il Napoli è netto, nell’era dei social è purtroppo facile

polemizzare senza una vera base (fonte: regolamento AIA-FIGC)

I partenopei approcciano la ripresa con la giusta concentrazione, trovando infatti il tris con un goal spaziale di Insigne, che beffa Reina con una parabola sul secondo palo dipingendo un autentico capolavoro. Ma la serata al Maradona è appena cominciata: al 65’ Zielinski ubriaca Lulic con la sua classica finta e serve Mertens, che istintivamente calcia in porta da fuori area fulminando Reina con un goal tanto meraviglioso quanto emozionante.

Cinque giri di orologio in avanti ed anche Immobile trova un gran goal, accorciando le distanze. Quattro minuti e la Lazio raddoppia con una splendida punizione di Milinkovic, Meret (oggi parso in confusione, ma incolpevole in questo caso) può solo toccare. Quattro goal spettacolari al Maradona, ai quali si aggiungerà un quinto: all’80’ Lozano sradica il pallone dai piedi di Acerbi e serve Osimhen in campo aperto, il nigeriano penetra in area di rigore per far esplodere un potente destro, sigillando il risultato sul 5-2.

La classifica è sempre più corta, 3 punti separano la seconda della classe (Milan) ed i partenopei, al momento in quinta posizione. La squadra di Gattuso guarda ora ad un calendario più agevole sulla carta, ma dovrà concentrarsi unicamente sui propri match senza badare ai risultati delle concorrenti. Sei partite, 18 punti.