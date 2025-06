Due giugno, oggi per l’Italia é la 79° Festa da che è Repubblica

La giornata odierna per il Paese per il solo fatto che in quella di 79 anni orsono, il Popolo Italiano con un referendum usciva da un regime monarchico, dando spazio alla democrazia. Gli Italiani avevano cosi gettato le basi per dare inizio alla ricostruzione del dopoguerra. Dopo tanti anni, è bene ribadire che quelle persone avevano votato si alla trasformazione del Paese da Monarchia a Repubblica con convinzione. Nello stesso lasso di tempo, l’Assemblea Costituente, formata per produrre un elaborato da cui il Governo appena composto potesse trarre direttive per poter legiferare, stava lavorando alacremente per approntars all’uso della Costituzione. All’inizio degli anni ’50, i Rappresentanti del Popolo delegati a governare, riuscirono a emanare leggi che tracciavano il sentiero di crescita e di sviluppo che avrebbero portato l’Italia tra i paesi più industrializzati che l’avevano preceduta in quell’empireo. Quella appena tratteggiata era l’Italia che, di lì a poco, sarebbe stata teatro di uno spettacolo difficile da immaginare nelle condizioni in cui versava alla fine del conflitto. Sarebbe stato denominato, quello stesso, “Miracolo Economico”. Per agevolarne la comprensione, quanto meno dello spirito che sovrintese quell’epoca alle generazioni venute un bel pò di tempo dopo, può essere di aiuto tirare in ballo la visione di alcuni Cinegiornali dedicati all’argomento. Quanti di quei ragazzi di allora ancora oggi, quando assistono a documentarii analoghi però contemporanei su come si lavora in tutto l’Est del mondo, in particolare in Cina, non credono ai propri occhi per come esso sia potuto essere svolto anche a casa propria. Ne consegue che i patriottici documentari dell’istituto Luce sullo specifico argomento, realizzati tra gli anni ’50 e i primi dei ’60, nonché quelli attuali girati in Cina e dintorni hanno contenuti molto simili. Ben diverso però è il trattamento economico di quel fattore della produzione che, se in Occidente dà di che vivere, seppure con molti sacrifici, a Est i percettori del corrispettivo per lavori dello stesso tipo, talvolta caratterizzati da molto rischio, sanno, in anticipo che non riusciranno a portare a casa il minimo necessario alla sopravvivenza. Facendo fare alla mente una virata su Roma, un particolare che attenua il disagio anche se solo psichico,è l’espressione fattiva del suo “programma” di azione, lo stesso che sta usando il Papa americano per iniziare a farsi conoscere. Gradita sorpresa quindi, soprattutto per gli Italiani, che c’è un americano a Roma, precisamente Papa Leone XIV, che sta svolgendo senza l’uso di effetti speciali di dubbia coerenza e addirittura di fattibilità. Sarà bene, almeno per oggi, fermarsi e godersi la festività. Intanto chi volesse farlo, può pregare e attendere gli sviluppi. Del resto, a ogni livello sociale è risaputo che le vie del Signore sono infinite. Buona Festa della Repubblica, con l’augurio che quella stessa a possa ritornare al livello che merita nel panorama mondiale.