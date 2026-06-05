Due grandi classici danno vita a un nuovo prodotto

In arrivo la limited edition

Ascoli Piceno, 5 giugno. – In arrivo la nuova collaborazione tra Ringo e Gocciole, che punta ad inserire un nuovo prodotto nel mercato snack. L’unione dei due storici brand, infatti, proverà a ritagliare il proprio spazio in un mercato mai come oggi pieno, ma al contempo sempre alla ricerca della novità. L’intervista di Francesco Maria Agnoli, Senior Equity Manager Italy Ringo: “Ringo e Gocciole sono due brand straordinari che fanno parte della quotidianità dei consumatori. Unendo i loro universi abbiamo la possibilità di dare vita, con una limited edition, ad un alternativa valida agli italiani nei momenti della colazione e della merenda. Con questo nuovo prodotto abbiamo la volontà di portare un’esperienza di consumo che sia ancora più avvolgente rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi con Ringo e Gocciole singolarmente.”Ringo, oggi leader nel settore snack in Italia con 7.7 milioni di consumatori italiani, prova a rafforzare la propria posizione grazie alla collaborazione con Gocciole, che conta numeri simili. Valore aggiunto per entrambi i brand la capacità di innovarsi ed adattarsi alle esigenze del tempo.Nuovamente l’intervento di l’intervista di Francesco Maria Agnoli, Senior Equity Manager Italy Ringo: “Se noi prendiamo queste due marche e le andiamo a declinare nella quotidianità, accade qualcosa di simile alle collaborazioni in altri campi, come nella cultura pop musicale: quando due artisti provenienti da realtà diverse si uniscono, spesso scoprono di essere complementari. Parallelamente, lo stesso concetto avviene con la nascita e il lancio di Ringo feat Gocciole.”La limited edition Ringo feat Gocciole nascerà nello stabilimento di Ascoli del Gruppo Barilla. Simbolo di rinascita dopo l’alluvione del 2011, l’industria conta 18 ricette originali e una superficie di 105.000 m . Con oltre 200 impiegati, Ringo e Gocciole hanno scelto lo stabilimento marchigiano proprio per gli elementi di tradizione, innovazione e qualità presenti nell’industria marchigiana.(Servizio Pubbliredazionale)